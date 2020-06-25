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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573440115.html
В Мексике выявили 5473 новых случаях COVID-19
Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за последние сутки выросло на 5 473 и составляет 196 847, скончались 947 человек, сообщил директор... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T05:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мексика
в мире
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, мексика, в мире

В Мексике выявили 5473 новых случаях COVID-19

05:59 25.06.2020
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© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
© Guillermo Arias
МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за последние сутки выросло на 5 473 и составляет 196 847, скончались 947 человек, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.
"На сегодняшний день у 196 847 человек подтвердили вирус SARS-CoV-2, и поскольку они продемонстрировали синдромы заболевания COVID-19, мы считаем их подтвержденными случаями. Скончались 24 324 человека", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
Власти изучают 62 475 подозрительных случаев заболеваний и 1 894 летальных случая. За сутки подтверждены 947 смертей от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, которые произошли за последние недели.
С понедельника вступили в силу новые рекомендации минздрава, согласно которым для 17 штатов из 32 максимальная угроза заражения COVID-19 красного уровня снижена до оранжевого - высокая опасность.
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В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Парикмахерским и салонам красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры могут принимать 25% посетителей, рестораны и отели - 30-40%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
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