В Мексике выявили 5473 новых случаях COVID-19

"На сегодняшний день у 196 847 человек подтвердили вирус SARS-CoV-2, и поскольку они продемонстрировали синдромы заболевания COVID-19, мы считаем их подтвержденными случаями. Скончались 24 324 человека", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.