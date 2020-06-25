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Госдеп возобновляет выдачу паспортов американцам для поездок за рубеж
Госдепартамент США возобновляет выдачу паспортов для поездок за рубеж, заявил в четверг журналистам госсекретарь Майк Помпео. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T06:48
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, майк помпео, китай, бразилия, сша, в мире

Госдеп возобновляет выдачу паспортов американцам для поездок за рубеж

05:59 25.06.2020 (обновлено: 06:48 25.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкПассажир предъявляет паспорт гражданина США на стойке регистрации в аэропорту города Сочи
Пассажир предъявляет паспорт гражданина США на стойке регистрации в аэропорту города Сочи
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Госдепартамент США возобновляет выдачу паспортов для поездок за рубеж, заявил в четверг журналистам госсекретарь Майк Помпео.

"Поскольку страна начинает возвращаться к жизни, госдепартамент возвращает к работе нашу команду, занимающуюся паспортами. В предстоящие недели они займутся заявками, которые были приостановлены из-за пандемии", — сказал он.

Паспорта нужны гражданам США исключительно для поездок за рубеж, так как в стране в качестве удостоверения личности обычно используют водительские права.
Ранее Соединенные Штаты прекратили пассажирское авиасообщение с Китаем, Ираном, странами Шенгенской зоны, Великобританией и Бразилией. Кроме того, были запрещены "не необходимые" поездки через наземную границу с Мексикой и Канадой. Россия сама прекратила пассажирское авиасообщение с США.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Майк ПомпеоКитайБразилияСШАВ мире
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