https://ria.ru/20200625/1573440082.html
Госдеп возобновляет выдачу паспортов американцам для поездок за рубеж
Госдепартамент США возобновляет выдачу паспортов для поездок за рубеж, заявил в четверг журналистам госсекретарь Майк Помпео. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T05:59
2020-06-25T06:48
распространение нового коронавируса
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майк помпео
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сша
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, майк помпео, китай, бразилия, сша, в мире