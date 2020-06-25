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В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил 19 новых случаев коронавируса и одного бессимптомного носителя, из больниц выписали пять пациентов, следует из сообщения... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T05:55
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, хубэй, хэбэй, китай, ухань, в мире

В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19

05:55 25.06.2020
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© AP Photo / Andy WongМедицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
© AP Photo / Andy Wong
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"
ПЕКИН, 25 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 19 новых случаев коронавируса и одного бессимптомного носителя, из больниц выписали пять пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 19 новых случаев 14 - локальные (13 в Пекине, один в провинции Хэбэй), пять - ввозные.
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Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Всего с 11 июня в городе выявили 269 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 22 бессимптомных носителя находятся под медицинским наблюдением.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 449 случаев коронавирусной инфекции, 78 433 человек выздоровели, 382 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1 893, выздоровели 1 805 человек.
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С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлен один такой случай, из карантина выпустили четырех человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 97 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии был выявлен 1179 случаев заражения (шесть человек скончались, 1086 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 446 человек (семь скончались, 435 вылечились).
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйХэбэйКитайУханьВ мире
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