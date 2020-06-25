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Исследование: в России вырос спрос на спортивные тренажеры
Интерес россиян к специальному спортивному питанию снизился за время периода самоизоляции в апреле-мае по сравнению к такому же периоду в прошлом году, зато... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T05:32
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
общество

Исследование: в России вырос спрос на спортивные тренажеры

05:32 25.06.2020
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© Depositphotos / motortionДевушка с бургером на велотренажере
Девушка с бургером на велотренажере
© Depositphotos / motortion
Девушка с бургером на велотренажере. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Интерес россиян к специальному спортивному питанию снизился за время периода самоизоляции в апреле-мае по сравнению к такому же периоду в прошлом году, зато вырос спрос на тренажеры и другой спортивный инвентарь, говорится в исследовании российского интернет-сервиса сравнения цен и подбора товаров Price.ru, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Специализированное спортивное питание во время карантина потеряло в популярности (-21%). Связано это с тем, что основные его потребители – завсегдатаи фитнес-клубов. Там же и его главные амбассадоры – тренеры и инструкторы тренажерных залов. Возможно, всплеск спроса на "спортпит" случится с открытием фитнес-клубов, которым разрешено начать работу с этой недели. Заодно это должно простимулировать и другие упавшие в спросе позиции из этой категории – спортивные сумки (-41%), шейкеры и спортивные бутылки (-12%) и популярные у людей, следящих за своей фигурой, ланч-боксы (-23%)", - говорится в исследовании.
"Всю весну россияне лавировали между желанием вкусно поесть, вызванным стрессом от вынужденного домашнего заточения, и стремлением сохранить здоровье и фигуру, чем выше был спрос на вкусности, тем активнее граждане искали в сети домашнее спортивное оборудование. Наибольшей популярностью пользовались тренажеры, имитирующие активный отдых: бег, велоспорт, ходьбу или катание на лодках. Это помогало компенсировать интерес к вкусной, но не полезной пище – сладостям и ингредиентам к ним", - отметила генеральный директор Price.ru Елена Суховей.
Вновь появившаяся возможность заниматься спортом в залах должна сказаться и на домашнем спортинвентаре, гигантскую популярность которого в последнее время фиксировали эксперты Price.ru. Например, весной вырос спрос на гребные тренажеры (+551%), на степперы (+541%), на элиптические тренажеры (+489%), на беговые дорожки (+326%) и на велотренажеры (+242%). Одновременно с этим граждане активизировались в поиске силовых тренажеров и турников (+205%), гантель, гирь и утяжелителей (+130) и эспандеров (+71).
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Интересно, что минувшей весной в России появилось большое количество поклонников настольного тенниса. Судить об этом, поясняют аналитики Price.ru, можно по количеству запросов на теннисные столы (+298%). Такой всплеск спроса можно объяснить тем, что жители страны много времени проводили в своих загородных домах, где вполне можно разместить стол. Немаловажно и то, что пинг-понг считается весьма энергозатратным, а значит, помогает в избавлении от лишних калорий.
При этом упал спрос на шагомеры (-16%) и смарт-часы с фитнес-браслетами (-19%). Для одних потребителей они потеряли значимость в связи с отсутствием прогулок и пробежек, для других – в связи с тем, что подсчет шагов и калорий встроен в смартфоны и их новые степперы и велотренажеры, считают в Price.ru.
Выпечка
05:22
Исследование: во время самоизоляции в России вырос спрос на выпечку
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Общество
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