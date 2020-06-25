Исследование: в России вырос спрос на спортивные тренажеры

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Интерес россиян к специальному спортивному питанию снизился за время периода самоизоляции в апреле-мае по сравнению к такому же периоду в прошлом году, зато вырос спрос на тренажеры и другой спортивный инвентарь, говорится в исследовании российского интернет-сервиса сравнения цен и подбора товаров Интерес россиян к специальному спортивному питанию снизился за время периода самоизоляции в апреле-мае по сравнению к такому же периоду в прошлом году, зато вырос спрос на тренажеры и другой спортивный инвентарь, говорится в исследовании российского интернет-сервиса сравнения цен и подбора товаров Price.ru , имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Специализированное спортивное питание во время карантина потеряло в популярности (-21%). Связано это с тем, что основные его потребители – завсегдатаи фитнес-клубов. Там же и его главные амбассадоры – тренеры и инструкторы тренажерных залов. Возможно, всплеск спроса на "спортпит" случится с открытием фитнес-клубов, которым разрешено начать работу с этой недели. Заодно это должно простимулировать и другие упавшие в спросе позиции из этой категории – спортивные сумки (-41%), шейкеры и спортивные бутылки (-12%) и популярные у людей, следящих за своей фигурой, ланч-боксы (-23%)", - говорится в исследовании.

"Всю весну россияне лавировали между желанием вкусно поесть, вызванным стрессом от вынужденного домашнего заточения, и стремлением сохранить здоровье и фигуру, чем выше был спрос на вкусности, тем активнее граждане искали в сети домашнее спортивное оборудование. Наибольшей популярностью пользовались тренажеры, имитирующие активный отдых: бег, велоспорт, ходьбу или катание на лодках. Это помогало компенсировать интерес к вкусной, но не полезной пище – сладостям и ингредиентам к ним", - отметила генеральный директор Price.ru Елена Суховей.

Вновь появившаяся возможность заниматься спортом в залах должна сказаться и на домашнем спортинвентаре, гигантскую популярность которого в последнее время фиксировали эксперты Price.ru. Например, весной вырос спрос на гребные тренажеры (+551%), на степперы (+541%), на элиптические тренажеры (+489%), на беговые дорожки (+326%) и на велотренажеры (+242%). Одновременно с этим граждане активизировались в поиске силовых тренажеров и турников (+205%), гантель, гирь и утяжелителей (+130) и эспандеров (+71).

Интересно, что минувшей весной в России появилось большое количество поклонников настольного тенниса. Судить об этом, поясняют аналитики Price.ru, можно по количеству запросов на теннисные столы (+298%). Такой всплеск спроса можно объяснить тем, что жители страны много времени проводили в своих загородных домах, где вполне можно разместить стол. Немаловажно и то, что пинг-понг считается весьма энергозатратным, а значит, помогает в избавлении от лишних калорий.