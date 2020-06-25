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Ефремов "готов усыновить" несовершеннолетних родственников Захарова
Михаил Ефремов понимает, что может сесть в тюрьму и готов понести наказание, рассказал в эфире "Эха Москвы" адвокат актера Эльман Пашаев. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T05:32
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
москва
происшествия
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Цинизм зашкаливает
20
Совсем мозги у человека поплыли. Он по прежнему ведет себя как популярный, достойный и уважаемый. До него еще не дошло, сто всё это в прошлом.
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Ефремов "готов усыновить" несовершеннолетних родственников Захарова

05:32 25.06.2020
12200
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Михаил Ефремов понимает, что может сесть в тюрьму и готов понести наказание, рассказал в эфире "Эха Москвы" адвокат актера Эльман Пашаев.
Юрист отметил, что его подзащитный хотел бы "максимально помочь" несовершеннолетним родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова.

"Он готов их (детей. — Прим. Ред.) даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Я честно, искренне говорю", — признался Пашаев.

При этом адвокат отметил, что "больше не собирается ни с кем договариваться".

"Уже попытался, хотел разговаривать, возместить, чтобы ему (Ефремову. — Прим. Ред.) было легче морально. Не то, чтобы мы хотели кому-то платить, чтобы они написали заявление и прекратили уголовное дело", — заключил он.

Две недели назад Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. За рулем был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.
Как показала экспертиза, в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, теперь Ефремову грозит до 12 лет.
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Цинизм зашкаливает
25 июня, 06:40
Алесандр Бородин
2000000
Совсем мозги у человека поплыли. Он по прежнему ведет себя как популярный, достойный и уважаемый. До него еще не дошло, сто всё это в прошлом.
25 июня, 06:00
dkul71
800002
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