"Детские болезни" у "Арматы" прошли, сообщил разработчик

"Если говорить об "Армате", то в целом техника за эти пять лет нами изучена, мы к ней привыкли, и уже знаем, где какие нюансы. Я бы сказал, что у "Арматы" прошла стадия "детских болезней". И теперь я абсолютно спокоен, когда она выезжает на репетиции. Конечно, тревога, ответственность присутствовала, но не было напрасных переживаний", — сказал Бегман по завершении парада на Красной Площади, не уточнив, о каких именно "болезнях" идет речь.