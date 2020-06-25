"Детские болезни" у "Арматы" прошли, сообщил разработчик

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, сообщил РИА Новости руководитель бригады "Уралвагонзавода", готовящей технику к параду Победы, Михаил Бегман.
"Если говорить об "Армате", то в целом техника за эти пять лет нами изучена, мы к ней привыкли, и уже знаем, где какие нюансы. Я бы сказал, что у "Арматы" прошла стадия "детских болезней". И теперь я абсолютно спокоен, когда она выезжает на репетиции. Конечно, тревога, ответственность присутствовала, но не было напрасных переживаний", — сказал Бегман по завершении парада на Красной Площади, не уточнив, о каких именно "болезнях" идет речь.
По его словам, основная задача его коллектива, который насчитывает более 50 человек, после каждой репетиции проводить диагностику техники, текущее техобслуживание, а где-то — и обучение экипажей.
"Подсказываем, консультируем. Также наши специалисты проводят анализ работы бортовых электронных и механических систем и оборудования. Если кратко, то наша задача — обеспечить надежное функционирование и работу техники, как во время подготовки, так и в ходе парада Победы", — пояснил собеседник агентства.
19 апреля, 21:37Новое оружие РоссииТанк "Армата" прошел испытания в Сирии
Бегман напомнил, что от "Уралвагонзавода" по брусчатке Красной Площади прошли техника на платформе "Армата": танк Т-14 и БМП Т-15 с новым 57-миллиметровым вооружением "Кинжал", танки Т-90М "Прорыв", боевые машины поддержки танков "Терминатор", а также танки Т-72Б3 с дополнительной защитой, Т-80БВМ, боевые машины "Деривация-ПВО", а также самоходки "Коалиция-СВ".
На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт о закупке у "Уралвагонзавода" 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе "Армата". Как ранее сообщал замминистра обороны Алексей Криворучко, весь контракт будет выполнен до конца 2021 года.
Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Танк "Армата" предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
6 февраля, 09:18Нет аналогов. Производители оценили огневую мощь танка "Армата"