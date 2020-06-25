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"Детские болезни" у "Арматы" прошли, сообщил разработчик
Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, сообщил РИА Новости руководитель бригады "Уралвагонзавода", готовящей технику к параду Победы, РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T05:07
новое оружие россии
т-72б3
т-14
алексей криворучко
армата
уралвагонзавод
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
т-72б3, т-14, алексей криворучко, армата, уралвагонзавод, безопасность

"Детские болезни" у "Арматы" прошли, сообщил разработчик

04:55 25.06.2020 (обновлено: 05:07 25.06.2020)
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкТанки Т-14 "Армата" во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Танки Т-14 Армата во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Танки Т-14 "Армата" во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, сообщил РИА Новости руководитель бригады "Уралвагонзавода", готовящей технику к параду Победы, Михаил Бегман.

"Если говорить об "Армате", то в целом техника за эти пять лет нами изучена, мы к ней привыкли, и уже знаем, где какие нюансы. Я бы сказал, что у "Арматы" прошла стадия "детских болезней". И теперь я абсолютно спокоен, когда она выезжает на репетиции. Конечно, тревога, ответственность присутствовала, но не было напрасных переживаний", — сказал Бегман по завершении парада на Красной Площади, не уточнив, о каких именно "болезнях" идет речь.

По его словам, основная задача его коллектива, который насчитывает более 50 человек, после каждой репетиции проводить диагностику техники, текущее техобслуживание, а где-то — и обучение экипажей.
"Подсказываем, консультируем. Также наши специалисты проводят анализ работы бортовых электронных и механических систем и оборудования. Если кратко, то наша задача — обеспечить надежное функционирование и работу техники, как во время подготовки, так и в ходе парада Победы", — пояснил собеседник агентства.
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Бегман напомнил, что от "Уралвагонзавода" по брусчатке Красной Площади прошли техника на платформе "Армата": танк Т-14 и БМП Т-15 с новым 57-миллиметровым вооружением "Кинжал", танки Т-90М "Прорыв", боевые машины поддержки танков "Терминатор", а также танки Т-72Б3 с дополнительной защитой, Т-80БВМ, боевые машины "Деривация-ПВО", а также самоходки "Коалиция-СВ".
На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт о закупке у "Уралвагонзавода" 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе "Армата". Как ранее сообщал замминистра обороны Алексей Криворучко, весь контракт будет выполнен до конца 2021 года.
Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Танк "Армата" предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
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Новое оружие РоссииТ-72Б3Т-14Алексей КриворучкоАрматаУралвагонзаводБезопасность
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