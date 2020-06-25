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Трамп пригрозил ввести пошлины на морепродукты из Китая
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о защите американских лобстеров перед лицом "репрессивных китайских пошлин", угрожая при необходимости повысить... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T04:36
дональд трамп
китай
сша
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, китай, сша, в мире

Трамп пригрозил ввести пошлины на морепродукты из Китая

04:36 25.06.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о защите американских лобстеров перед лицом "репрессивных китайских пошлин", угрожая при необходимости повысить пошлины на морскую продукцию из Китая, говорится в тексте документа, распространенного в четверг Белым домом.
"Если торговый представитель придет к выводу, что Китай не выполняет свои обязательства по закупкам в рамках соглашения о первой фазе применительно к морепродуктам, торговый представитель должен рассмотреть… все действия для введения зеркальных репрессивных пошлин на морепродукты из Китая", - сказано там.
Трамп напомнил, что когда США существенно повысили ввозные пошлины на многие китайские товары, чтобы исправить торговый дисбаланс, Китай "вместо того, чтобы изменить свой образ действий, ответил… несправедливыми репрессивными пошлинами".
"Ответный удар Китая по американской индустрии лобстеров был особенно агрессивным", - говорится в документе.
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Пошлины на эту продукцию сначала были подняты до 25%, потом до 35%, потом снижены до 30%. Вместе с другими пошлинами цифра составляла 35-37%, говорится в документе.
При этом лобстеры входят в список продукции, которую Пекин, по словам Трампа, обязался закупать у США в рамках первой фазы торговой сделки, заключенной в январе 2020 года, и сделал исключения для лобстеров из пошлин.
"На сегодня остается неясным, насколько исключения со стороны Китая в своих репрессивных пошлинах приведут к росту экспорта лобстера из Соединенных Штатов", - сказано в меморандуме.
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