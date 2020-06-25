Трамп пригрозил ввести пошлины на морепродукты из Китая

Постановочная дипломатия от США: как усадить Китай за стол переговоров Переговоры между Россией и США по контролю над вооружениями прошли без участия Китая. Но американцы очень хотели видеть за столом китайских коллег. Настолько, что даже без их ведома поставили флаги КНР.