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Аналитик допустил возможность кризиса, сравнимого с Великой депрессией
Опубликованный в среду прогноз МВФ указывает на то, что совокупные потери мировой экономики от пандемии коронавируса превзойдут потери финансового кризиса... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T05:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мвф
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, мвф, экономика

Аналитик допустил возможность кризиса, сравнимого с Великой депрессией

04:31 25.06.2020 (обновлено: 05:20 25.06.2020)
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© РИА Новости / Брайан СмитТрейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
© РИА Новости / Брайан Смит
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Опубликованный в среду прогноз МВФ указывает на то, что совокупные потери мировой экономики от пандемии коронавируса превзойдут потери финансового кризиса 2008-2010 годов и будут сопоставимы с последствиями Великой депрессии 30-х годов прошлого века, считает управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.
Международный валютный фонд опубликовал в среду новый прогноз по развитию мировой экономки. Согласно ему, мировой ВВП по итогам этого года из-за пандемии упадет на 4,9%, США — на 8%, еврозоны — на 10,2%.

"Вся статистика МВФ говорит о том, что по историческим меркам масштабы падения превзойдут совокупные потери финансового кризиса 2008-2010 годов и будут аналогичны последствиям Великой депрессии 30-х годов прошлого века", — отметил Шостак в беседе с РИА Новости.

По его словам, общие потери глобальной экономики от пандемии за 2020-2021 годы составят более 12 триллионов долларов. "Невероятная цифра, учитывая что еще год назад никто бы не взялся даже предположить ни о самой возможности подобного катаклизма, ни о масштабе потерь, связанных с ним", — сказал он.
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Эксперт добавил, что согласно ожиданиям, мировая торговля рухнет на 12%.
"Рухнувшая мировая торговля с ее разрушенными цепочками поставок существенно затруднит восстановление как развитых, так и развивающихся экономик", — пояснил он.
Не исключено, что и этот прогноз будет пересмотрен, считает инвестор.
"Прогноз МВФ таит в себе риски как переоценки, так и недооценки всей тяжести сложившейся ситуации", — отметил собеседник агентства.
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С одной стороны, новости о разработке вакцины и лечения вируса могут подстегнуть и существенно улучшить мобильность населения и потребительские расходы, расчищая путь к быстрому финансовому выздоровлению. С другой — наметившиеся новые волны распространения вируса могут похоронить даже этот хрупкий рост, говорит он.
Однако падение ВПП — не единственный фактор, с которым придется иметь дело государствам.
"Многие, как развитые, так и развивающиеся, страны ожидает перемещение людских ресурсов от стагнирующих в быстро растущие сектора экономики. В разы вырастет публичный долг, страны все сильнее будут обращаться к внешним заимствованиям", — отметил Шостак.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МВФЭкономика
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