Британский эксперт рассказала, как пандемия изменила индустрию моды

ЛОНДОН, 25 июн - РИА Новости, Мария Табак. Глава Глава Британского совета моды (British Fashion Council, BFC) Кэролайн Раш рассказала РИА Новости о зарождении нового, "посткоронавирусного", типа Лондонской недели моды.

В июне прошла первая в истории полностью виртуальная, гендерно нейтральная (то есть объединившая и мужскую, и женскую моду) Лондонская неделя моды. В ней приняли участие 120 дизайнеров, 34 ритейлера и 23 средства массовой информации. На онлайн-платформе Недели моды можно было увидеть более 240 видеосюжетов, подкастов, дискуссий, плейлистов, статей и показов новых коллекций.

"Когда мы объявили о переходе в онлайн, мы стремились создать площадку для того, чтобы британские дизайнеры могли показать свои коллекции, рассказать свои истории, задокументировать креативный процесс и поведать о своей жизни в это трудное время. Но 120 дизайнеров и других представителей модной индустрии, которые приняли участие в Лондонской неделе моды, превзошли наши ожидания. Беседы о креативности и дебаты на социальные темы оказались очень важными. Они доказали, как важно сейчас отреагировать на то, как индустрия переосмысливает себя в свете пандемии коронавируса, решает проблему разнообразия, искореняет расизм и сосредотачивает внимание на своем влиянии на планету", - сказала Раш.

Она отметила, что пандемии не удалось снизить творческую активность модельеров и дизайнеров, несмотря на то, что многие из них на протяжении нескольких месяцев не имели доступа к студиям, не могли видеться со своими сотрудниками. По мнению главы BFC, виртуальный формат Недели моды был очень полезен, дав дизайнерам возможность рассказать о себе и своих произведениях.

"Со временем ограничения, введенные в связи с COVID-19, будут сниматься, и мне не терпится увидеть, как через технологии будет развиваться изобретательность дизайнеров, и узнать, что модельеры думают о новом типе комбинированной Недели моды, которая будет сочетать в себе реальные показы и виртуальные шоу", - отметила Раш.

По словам главы Британского совета моды, организаторам и участникам прошедшей Недели предстоит извлечь из нее немало уроков.