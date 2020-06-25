Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200625/1573439470.html
Британский эксперт рассказала, как пандемия изменила индустрию моды
Глава Британского совета моды (British Fashion Council, BFC) Кэролайн Раш рассказала РИА Новости о зарождении нового, "посткоронавирусного", типа Лондонской... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T04:50
культура
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155880/89/1558808972_0:270:2730:1806_1400x0_80_0_0_03fcd1424a6b1732de7b549f643cce93.jpg
https://ria.ru/20200615/1572917499.html
https://ria.ru/20200523/1571871797.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200419/1570199420.html
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155880/89/1558808972_0:270:2730:1806_1400x0_80_0_0_03fcd1424a6b1732de7b549f643cce93.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155880/89/1558808972_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_7709c26db7423305d03e341a78b6221b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155880/89/1558808972_584:0:2632:2048_1400x0_80_0_0_e13504c5e67f7806cb85b96acd319868.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великобритания

Британский эксперт рассказала, как пандемия изменила индустрию моды

04:22 25.06.2020 (обновлено: 04:50 25.06.2020)
582
© Depositphotos / Alex_ustinНанесение макияжа глаз
Нанесение макияжа глаз
© Depositphotos / Alex_ustin
ЛОНДОН, 25 июн - РИА Новости, Мария Табак. Глава Британского совета моды (British Fashion Council, BFC) Кэролайн Раш рассказала РИА Новости о зарождении нового, "посткоронавирусного", типа Лондонской недели моды.
В июне прошла первая в истории полностью виртуальная, гендерно нейтральная (то есть объединившая и мужскую, и женскую моду) Лондонская неделя моды. В ней приняли участие 120 дизайнеров, 34 ритейлера и 23 средства массовой информации. На онлайн-платформе Недели моды можно было увидеть более 240 видеосюжетов, подкастов, дискуссий, плейлистов, статей и показов новых коллекций.
Скриншот видео KA WA KEY “There’s no place like home”
15 июня, 08:00Культура
Почему главные недели моды не пережили карантин
"Когда мы объявили о переходе в онлайн, мы стремились создать площадку для того, чтобы британские дизайнеры могли показать свои коллекции, рассказать свои истории, задокументировать креативный процесс и поведать о своей жизни в это трудное время. Но 120 дизайнеров и других представителей модной индустрии, которые приняли участие в Лондонской неделе моды, превзошли наши ожидания. Беседы о креативности и дебаты на социальные темы оказались очень важными. Они доказали, как важно сейчас отреагировать на то, как индустрия переосмысливает себя в свете пандемии коронавируса, решает проблему разнообразия, искореняет расизм и сосредотачивает внимание на своем влиянии на планету", - сказала Раш.
Она отметила, что пандемии не удалось снизить творческую активность модельеров и дизайнеров, несмотря на то, что многие из них на протяжении нескольких месяцев не имели доступа к студиям, не могли видеться со своими сотрудниками. По мнению главы BFC, виртуальный формат Недели моды был очень полезен, дав дизайнерам возможность рассказать о себе и своих произведениях.
Зузана Чапутова
23 мая, 04:51Распространение нового коронавируса
Эксперт рассказал, как президент Словакии ввела моду на ношение масок
"Со временем ограничения, введенные в связи с COVID-19, будут сниматься, и мне не терпится увидеть, как через технологии будет развиваться изобретательность дизайнеров, и узнать, что модельеры думают о новом типе комбинированной Недели моды, которая будет сочетать в себе реальные показы и виртуальные шоу", - отметила Раш.
По словам главы Британского совета моды, организаторам и участникам прошедшей Недели предстоит извлечь из нее немало уроков.
"Мы решили в течение двух месяцев создать, заполнить и запустить совершенно новую платформу. Эти сроки означали, что некоторые дизайнеры не смогли принять участие в Неделе моды, так что мы будем работать над тем, чтобы привлечь большее количество модельеров, расширить культурные сферы, создать платформу для дальнейшего диалога, обсуждений и продолжения историй наших потрясающих британских дизайнеров", - отметила Раш.
Рисунок Билли Айлиш авторства Анастасии Ковтун на обложке журнала Vogue
19 апреля, 12:00Акценты
Жизнь без глянца. Модные журналы переходят в режим онлайнГлянец спустился с небес на землю. Фотосессий нет, а на обложках вместо звезд портреты врачей и медсестер. Итальянский Vogue и вовсе вышел с пустой обложкой – впервые за всю историю существования.
110102
Обсудить 0
КультураВеликобритания
Рекомендуем
Девушка надевает защитную маску
Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима
Американские военнослужащие
В Иордании погиб американский военный
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
Аналитик допустил возможность кризиса, сравнимого с Великой депрессией
Девушка загорает в Парке Горького в Москве
Врач назвал самую опасную летнюю обувь
Президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. 2017 год
В Баня-Луке в ближайшие два года достроят русско-сербский храм
Монумент Независимости Украины в Киеве
В Раде рассказали о плане по уничтожению Украины
Телеведущая Елена Летучая
Летучая рассказала, как производители обманывают россиян с помощью ГОСТ
Смартфон
Эксперт рассказал, почему не надо хранить личную информацию в телефоне
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
Трамп пригрозил ввести пошлины на морепродукты из Китая
Сотрудники правоохранительных органов США
В Джорджии предъявили обвинения подозреваемым в убийстве афроамериканца
Танки Т-14 Армата во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
"Детские болезни" у "Арматы" прошли, сообщил разработчик
Планета Марс
Ученый объяснил, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Ефремов "готов усыновить" несовершеннолетних родственников Захарова
Евгений Комаровский
Доктор Комаровский рассказал о необычном способе спастись от жары
Пентагон
В США определили компании из КНР, против которых могут ввести санкции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Член ОП показал, как на голосовании соблюдают меры против COVID-19
08:37Двоих членов делегации Киргизии госпитализировали с COVID-19
08:37В Киргизии могут повторно ввести режим ЧП из-за коронавируса
08:33Цены на нефть Brent упали ниже 40 долларов за баррель
08:33В Приморье судья ушла в отставку после конфликта с прокурором
08:21Более семи миллионов москвичей получили поддержку во время пандемии
08:19В Узбекистане выявили 235 новых случаев заражения коронавирусом
08:17Педагоги получили почти три тысячи грантов за вклад в развитие МЭШ
08:15Синоптики предупредили москвичей о дождях с грозами в четверг
08:14Губернатор Алтайского края самоизолировался из-за COVID-19 у коллег
08:12Собчак хочет подать в суд на немецкое СМИ за клевету
08:09У 34 жителей Кузбасса за сутки нашли коронавирус
08:08Жители Дальнего Востока голосуют по поправкам к Конституции
08:03В Москве открылись избирательные участки для голосования по Конституции
07:59МГУ, резиденты Сколково и технопарков Москвы могут получить субсидии
07:51В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков
07:42Украинские силовики сообщили о пяти обстрелах в Донбассе за сутки
07:35Кустурица планирует создать телесериал по роману "Мост на Дрине"
07:31В Киргизии выявили рекордные 228 случаев COVID-19
07:29В Сиэтле многие протестующие покинули "автономную зону"
Лента новостейМолния