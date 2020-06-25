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В Иордании погиб американский военный
Американский военнослужащий погиб в Иордании, ведется расследование инцидента, сообщает Пентагон. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T04:18
исламское государство
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иордания
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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исламское государство, министерство обороны сша, сирия, иордания, сша, в мире

В Иордании погиб американский военный

04:18 25.06.2020
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© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe GarbarinoАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe Garbarino
Американские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Американский военнослужащий погиб в Иордании, ведется расследование инцидента, сообщает Пентагон.
"20-летний сержант Ник Браво Регулес из города Ларго, штат Флорида, погиб 23 июня в Иордании во время поддержки операций в зоне ответственности Центрального командования США в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями. Идет расследование инцидента", - говорится в заявлении Пентагона.
Отмечается, что военнослужащий принимал участие в операции "Непоколебимая решимость", которую США и их союзники проводят в Сирии и Ираке против террористической группировки "Исламское государство"*.
*Террористическая организация. запрещенная в России.
Военнослужащие армии США во время операции Непоколебимая решимость на ближнем Востоке
10 августа 2019, 18:28
В ходе операции на севере Ирака погиб американский военнослужащий
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Исламское государствоМинистерство обороны СШАСирияИорданияСШАВ мире
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