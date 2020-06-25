https://ria.ru/20200625/1573439442.html
В Иордании погиб американский военный
Американский военнослужащий погиб в Иордании, ведется расследование инцидента, сообщает Пентагон. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T04:18
2020-06-25T04:18
исламское государство
министерство обороны сша
сирия
иордания
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156025/30/1560253038_0:0:3074:1730_1400x0_80_0_0_25420abbe4b7821909b504e68e2c2e88.jpg
https://ria.ru/20190810/1557378677.html
сирия
иордания
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156025/30/1560253038_0:0:3074:1730_1400x0_80_0_0_25420abbe4b7821909b504e68e2c2e88.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156025/30/1560253038_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_abc2d20b3ee37b06235792e93192de29.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156025/30/1560253038_407:0:2455:2048_1400x0_80_0_0_4e617228f15e6dec61a2b892b809ffa8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
исламское государство, министерство обороны сша, сирия, иордания, сша, в мире