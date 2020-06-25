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В Джорджии предъявили обвинения подозреваемым в убийстве афроамериканца
Трем белым американцам, подозреваемым в убийстве афроамериканца Ахмада Орбери, предъявлены официальные обвинения в убийстве с отягчающими обстоятельствами,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T04:51
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
джорджия
сша
в мире
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353
60
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, джорджия, сша, в мире

В Джорджии предъявили обвинения подозреваемым в убийстве афроамериканца

03:57 25.06.2020 (обновлено: 04:51 25.06.2020)
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© AP Photo / Matt RourkeСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США
© AP Photo / Matt Rourke
Сотрудники правоохранительных органов США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Трем белым американцам, подозреваемым в убийстве афроамериканца Ахмада Орбери, предъявлены официальные обвинения в убийстве с отягчающими обстоятельствами, передает в четверг телеканал NBC News.
Отец и сын Грегори и Трэвис Макмайклы были арестованы 8 мая, хотя застрелили Орбери еще в феврале. Арест произошел на волне общественного возмущения после того, как в сети появилось видео убийства. Еще одним обвиняемым стал сосед Макмайклов, который снимал происходящее. Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в деле.
Бюро расследований штата Джорджия предоставило видеоматериалы, на которых видно, как Грег и Трэвис Макмайклы вместе с Уильямом Брайаном целенаправленно гнались на грузовиках за Орбери и пытались окружить его. Согласно материалам бюро расследований, Орбери получил три огнестрельных ранения: первое — в грудь, второе — в руку, третье — снова в грудь, после которого умер.
Макмайклы погнались на автомобиле за Орбери, который совершал пробежку в их районе и которого они на неизвестных основаниях заподозрили в ограблении по соседству. Когда вооруженные мужчины настигли Орбери, тот попытался вырвать оружие из рук одного из них и был убит. Семья погибшего заявляет, что Орбери стал жертвой расовых предрассудков в отношении афроамериканцев.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДжорджияСШАВ мире
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