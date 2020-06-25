В Черногории четверо полицейских пострадали при беспорядках

"Полиция Никшича установила мир и порядок после инцидентов в этом городе. При беспорядках повреждено множество служебных автомобилей, четыре сотрудника полиции получили травмы. В настоящее время идет работа с участниками инцидента", - кратко сообщило ведомство в Twitter.

В среду 17 человек, включая членов руководства муниципалитета Будвы, были задержаны, один полицейский получил травмы при беспорядках перед муниципалитетом курорта. В соцсетях распространились видео применения полицией силы и слезоточивого газа при задержаниях в разных частях города.

Специальное контртеррористическое подразделение полиции Черногории (SAJ) 17 июня провело силовую акцию, в ходе которой задержали градоначальника Будвы Марко Царевича из ДФ, председателя скупщины (муниципального собрания) Крсто Радовича из партии Демократическая Черногория и других членов местного руководства-оппозиционеров, всего 23 человека, включая оказавших противодействие сотрудников коммунальной полиции и городских служб. Царевич и Радович были в тот же день освобождены.