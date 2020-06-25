Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573439174.html
В Черногории четверо полицейских пострадали при беспорядках
Четверо сотрудников МВД Черногории пострадали при беспорядках в городе Никшич в ходе столкновения с протестующими в ночь на четверг, сообщило управление полиции РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T03:30
мило джуканович
мвд черногории
черногория
подгорица (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572963310_0:95:3306:1955_1400x0_80_0_0_ed489e76f39db2596100edf0923ccb34.jpg
https://ria.ru/20200624/1573435830.html
https://ria.ru/20200624/1573427263.html
черногория
подгорица (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572963310_0:95:3306:1955_1400x0_80_0_0_ed489e76f39db2596100edf0923ccb34.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572963310_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_49fee541220df987145e11e25b604643.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572963310_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_44f97baf74341f71c6687a077697af67.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мило джуканович, мвд черногории, черногория, подгорица (город), в мире

В Черногории четверо полицейских пострадали при беспорядках

03:30 25.06.2020
380
© AP Photo / Risto BozovicПротесты в Черногории
Протесты в Черногории
© AP Photo / Risto Bozovic
Протесты в Черногории
БЕЛГРАД, 25 июн - РИА Новости. Четверо сотрудников МВД Черногории пострадали при беспорядках в городе Никшич в ходе столкновения с протестующими в ночь на четверг, сообщило управление полиции страны.
В Подгорице - столице страны - в среду вечером полицейские задержали парламентских депутатов оппозиционного Демократического фронта Милуна Зоговича и Марину Йочич. Перед отделением полиции в Подгорице собрались около 200 протестующих граждан. Они не разошлись, чего требовала полиция, применившая затем слезоточивый газ. Полиция задержала 18 человек при возникших беспорядках, пострадал один сотрудник МВД. Протесты перед зданиями полицейских управлений прошли также в городах Биело-Поле и Никшич.
"Полиция Никшича установила мир и порядок после инцидентов в этом городе. При беспорядках повреждено множество служебных автомобилей, четыре сотрудника полиции получили травмы. В настоящее время идет работа с участниками инцидента", - кратко сообщило ведомство в Twitter.
Полиция задержала двух протестующих.
В среду 17 человек, включая членов руководства муниципалитета Будвы, были задержаны, один полицейский получил травмы при беспорядках перед муниципалитетом курорта. В соцсетях распространились видео применения полицией силы и слезоточивого газа при задержаниях в разных частях города.
Акция протеста верующих в Подгорице
Вчера, 23:09
В Черногории во время беспорядков задержали 18 человек
Оппозиционные власти туристической столицы Черногории с осени 2019 года находятся под давлением правящей в стране Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича и ее коалиционных партнеров. В одном из отелей Будвы депутаты ДПС провели 11 июня "заседание", к ним примкнул независимый депутат, в результате чего они получили 17 голосов из 33 в местном представительном органе и избрали "новое руководство" муниципалитета. Нынешний градоначальник не признал результаты голосования в отеле.
Специальное контртеррористическое подразделение полиции Черногории (SAJ) 17 июня провело силовую акцию, в ходе которой задержали градоначальника Будвы Марко Царевича из ДФ, председателя скупщины (муниципального собрания) Крсто Радовича из партии Демократическая Черногория и других членов местного руководства-оппозиционеров, всего 23 человека, включая оказавших противодействие сотрудников коммунальной полиции и городских служб. Царевич и Радович были в тот же день освобождены.
Протест под руководством храма Воскресения Христова в Подгорице, Черногория
Вчера, 17:35
В Черногории полиция применила слезоточивый газ против протестующих
200140
Обсудить 0
Мило ДжукановичМВД ЧерногорииЧерногорияПодгорица (город)В мире
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов США
В Джорджии предъявили обвинения подозреваемым в убийстве афроамериканца
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии выявили более 42 тысяч новых случаев COVID-19
Монумент Независимости Украины в Киеве
В Раде рассказали о плане по уничтожению Украины
Американские военнослужащие
В Иордании погиб американский военный
Девушка загорает в Парке Горького в Москве
Врач назвал самую опасную летнюю обувь
Смартфон
Эксперт рассказал, почему не надо хранить личную информацию в телефоне
Президент США Дональд Трамп
Трамп планирует подписать указ о защите памятников до конца недели
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
Трамп пригрозил ввести пошлины на морепродукты из Китая
Международная космическая станция
США запустили с МКС второй за неделю малый военный спутник
Девушка надевает защитную маску
Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима
Министр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио
Япония отказалась размещать американскую систему ПРО
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
В Иране прокомментировали американские санкции
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
Аналитик допустил возможность кризиса, сравнимого с Великой депрессией
Американские военные на учениях в Польше.
Дуда назвал одну из причин размещения в Польше американских солдат
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Член ОП показал, как на голосовании соблюдают меры против COVID-19
08:37Двоих членов делегации Киргизии госпитализировали с COVID-19
08:37В Киргизии могут повторно ввести режим ЧП из-за коронавируса
08:33Цены на нефть Brent упали ниже 40 долларов за баррель
08:33В Приморье судья ушла в отставку после конфликта с прокурором
08:21Более семи миллионов москвичей получили поддержку во время пандемии
08:19В Узбекистане выявили 235 новых случаев заражения коронавирусом
08:17Педагоги получили почти три тысячи грантов за вклад в развитие МЭШ
08:15Синоптики предупредили москвичей о дождях с грозами в четверг
08:14Губернатор Алтайского края самоизолировался из-за COVID-19 у коллег
08:12Собчак хочет подать в суд на немецкое СМИ за клевету
08:09У 34 жителей Кузбасса за сутки нашли коронавирус
08:08Жители Дальнего Востока голосуют по поправкам к Конституции
08:03В Москве открылись избирательные участки для голосования по Конституции
07:59МГУ, резиденты Сколково и технопарков Москвы могут получить субсидии
07:51В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков
07:42Украинские силовики сообщили о пяти обстрелах в Донбассе за сутки
07:35Кустурица планирует создать телесериал по роману "Мост на Дрине"
07:31В Киргизии выявили рекордные 228 случаев COVID-19
07:29В Сиэтле многие протестующие покинули "автономную зону"
Лента новостейМолния