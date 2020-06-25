Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573439138.html
В Бразилии выявили более 42 тысяч новых случаев COVID-19
В Бразилии за сутки выявили более 42 тысяч новых случаев заражения COVID-19, сообщает минздрав страны. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T05:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571801342_0:30:3000:1718_1400x0_80_0_0_bd5efb28397e26188f0059ca6ecdfb91.jpg
бразилия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571801342_0:30:3000:1718_1400x0_80_0_0_bd5efb28397e26188f0059ca6ecdfb91.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571801342_333:0:3000:2000_1400x0_80_0_0_d66993aff65fef34dcecc10291c31c54.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571801342_701:0:2701:2000_1400x0_80_0_0_51c1fb13f3c22260938439e5075353ae.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, бразилия, в мире

В Бразилии выявили более 42 тысяч новых случаев COVID-19

03:19 25.06.2020 (обновлено: 05:09 25.06.2020)
614
© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Бразилии за сутки выявили более 42 тысяч новых случаев заражения COVID-19, сообщает минздрав страны.
За сутки зафиксированы 42 725 случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 1 188 631 человек. Скончались за последние сутки 1 185 инфицированных, в общей сложности с начала вспышки умерли 53 830 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
5041610
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗБразилияВ мире
Рекомендуем
Девушка надевает защитную маску
Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
Аналитик допустил возможность кризиса, сравнимого с Великой депрессией
Девушка загорает в Парке Горького в Москве
Врач назвал самую опасную летнюю обувь
Телеведущая Елена Летучая
Летучая рассказала, как производители обманывают россиян с помощью ГОСТ
Планета Марс
Ученый объяснил, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе
Смартфон
Эксперт рассказал, почему не надо хранить личную информацию в телефоне
Монумент Независимости Украины в Киеве
В Раде рассказали о плане по уничтожению Украины
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Ефремов "готов усыновить" несовершеннолетних родственников Захарова
Американские военные на учениях в Польше.
Дуда назвал одну из причин размещения в Польше американских солдат
Верховный лама Тувы Джампел Лодой
В Туве объявили день траура по умершему от COVID-19 верховному ламе
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Министр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио
Япония отказалась размещать американскую систему ПРО
Пассажир предъявляет паспорт гражданина США на стойке регистрации в аэропорту города Сочи
Госдеп возобновляет выдачу паспортов американцам для поездок за рубеж
Парад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Член ОП показал, как на голосовании соблюдают меры против COVID-19
08:37Двоих членов делегации Киргизии госпитализировали с COVID-19
08:37В Киргизии могут повторно ввести режим ЧП из-за коронавируса
08:33Цены на нефть Brent упали ниже 40 долларов за баррель
08:33В Приморье судья ушла в отставку после конфликта с прокурором
08:21Более семи миллионов москвичей получили поддержку во время пандемии
08:19В Узбекистане выявили 235 новых случаев заражения коронавирусом
08:17Педагоги получили почти три тысячи грантов за вклад в развитие МЭШ
08:15Синоптики предупредили москвичей о дождях с грозами в четверг
08:14Губернатор Алтайского края самоизолировался из-за COVID-19 у коллег
08:12Собчак хочет подать в суд на немецкое СМИ за клевету
08:09У 34 жителей Кузбасса за сутки нашли коронавирус
08:08Жители Дальнего Востока голосуют по поправкам к Конституции
08:03В Москве открылись избирательные участки для голосования по Конституции
07:59МГУ, резиденты Сколково и технопарков Москвы могут получить субсидии
07:51В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков
07:42Украинские силовики сообщили о пяти обстрелах в Донбассе за сутки
07:35Кустурица планирует создать телесериал по роману "Мост на Дрине"
07:31В Киргизии выявили рекордные 228 случаев COVID-19
07:29В Сиэтле многие протестующие покинули "автономную зону"
Лента новостейМолния