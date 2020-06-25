В Бразилии выявили более 42 тысяч новых случаев COVID-19

за сутки выявили более 42 тысяч новых случаев заражения COVID-19, сообщает минздрав страны.

За сутки зафиксированы 42 725 случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 1 188 631 человек. Скончались за последние сутки 1 185 инфицированных, в общей сложности с начала вспышки умерли 53 830 пациентов.