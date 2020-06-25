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Дуда назвал одну из причин размещения в Польше американских солдат
Американские солдаты в Польше служат дополнительной гарантией безопасности американских инвестиций, заявил польский президент Анджей Дуда. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T03:53
анджей дуда
дональд трамп
польша
сша
в мире
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https://ria.ru/20200625/1573437609.html
В Польшу инвестируют с одной целью - для поддержания русофобии и антироссийской политики. Так что не надо тут дудеть. Без этих т.н. "инвестиции", Польша это дырка от бублика.
14
Главное чтобы народ жил сытно и в достатке. В Польше народ в 1,8 раза богаче россиян. Предложи россиянам вместо прокорма Крыма увеличить пенсии и зарплаты в два раза. Посмотрим что выберет голытьба
14
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польша
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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анджей дуда, дональд трамп, польша, сша, в мире

Дуда назвал одну из причин размещения в Польше американских солдат

03:13 25.06.2020 (обновлено: 03:53 25.06.2020)
5343
© REUTERS / Kacper PempelАмериканские военные на учениях в Польше.
Американские военные на учениях в Польше.
© REUTERS / Kacper Pempel
Американские военные на учениях в Польше.. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Американские солдаты в Польше служат дополнительной гарантией безопасности американских инвестиций, заявил польский президент Анджей Дуда.
Во время сессии вопросов и ответов в Facebook после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Дуда напомнил, что в последнее время американские корпорации размещают в Польше крупные инвестиции.
По его мнению, американские фирмы инвестируют в Польше, потому что "чувствуют себя в безопасности, считают, что Польша является страной, в которой можно безопасно инвестировать деньги".
"Я думаю, что присутствие американских солдат является дополнительной гарантией. Думаю, что этот фактор имеет значение", — сказал польский президент.
Сейчас в Польше расквартировано около 5 тысяч американских солдат. Достигнуто соглашение об увеличении их численности на тысячу.
Президент Польши Анджей Дуда
00:41
Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
6158147106
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Анджей ДудаДональд ТрампПольшаСШАВ мире
Популярные комментарии
В Польшу инвестируют с одной целью - для поддержания русофобии и антироссийской политики. Так что не надо тут дудеть. Без этих т.н. "инвестиции", Польша это дырка от бублика.
25 июня, 03:57
ЛКЛысый Кучерявый
1210000
Главное чтобы народ жил сытно и в достатке. В Польше народ в 1,8 раза богаче россиян. Предложи россиянам вместо прокорма Крыма увеличить пенсии и зарплаты в два раза. Посмотрим что выберет голытьба
25 июня, 07:03
Сергей Писсов
1200010
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