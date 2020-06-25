https://ria.ru/20200625/1573439101.html
Дуда назвал одну из причин размещения в Польше американских солдат
Американские солдаты в Польше служат дополнительной гарантией безопасности американских инвестиций, заявил польский президент Анджей Дуда. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T03:13
2020-06-25T03:53
анджей дуда
дональд трамп
польша
сша
в мире
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https://ria.ru/20200625/1573437609.html
Лысый Кучерявый
В Польшу инвестируют с одной целью - для поддержания русофобии и антироссийской политики. Так что не надо тут дудеть. Без этих т.н. "инвестиции", Польша это дырка от бублика.
14
Сергей Писсов
Главное чтобы народ жил сытно и в достатке. В Польше народ в 1,8 раза богаче россиян. Предложи россиянам вместо прокорма Крыма увеличить пенсии и зарплаты в два раза. Посмотрим что выберет голытьба
14
30
польша
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572794399_0:283:3138:2048_1400x0_80_0_0_33f9d539898d57c73c4f63e009d845b7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анджей дуда, дональд трамп, польша, сша, в мире