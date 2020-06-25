Дуда назвал одну из причин размещения в Польше американских солдат

Американские военные на учениях в Польше.. Архивное фото

Американские военные на учениях в Польше.

ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Американские солдаты в Американские солдаты в Польше служат дополнительной гарантией безопасности американских инвестиций, заявил польский президент Анджей Дуда

Дональдом Трампом в Во время сессии вопросов и ответов в Facebook после встречи с президентом США Вашингтоне Дуда напомнил, что в последнее время американские корпорации размещают в Польше крупные инвестиции.

По его мнению, американские фирмы инвестируют в Польше, потому что "чувствуют себя в безопасности, считают, что Польша является страной, в которой можно безопасно инвестировать деньги".

"Я думаю, что присутствие американских солдат является дополнительной гарантией. Думаю, что этот фактор имеет значение", — сказал польский президент.