https://ria.ru/20200625/1573439067.html
США запустили с МКС второй за неделю малый военный спутник
Малый спутник Red-Eye-3 в интересах управления перспективных исследовательских проектов минобороны США DARPA запущен с Международной космической станции,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T03:12
2020-06-25T05:12
хочу стать космонавтом
иван вагнер
кристофер кэссиди
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
министерство обороны сша
наса
анатолий иванишин
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https://ria.ru/20200617/1573090730.html
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/153175/84/1531758401_68:304:1954:1365_1400x0_80_0_0_216121bc96d7082dd84b062b1affe038.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван вагнер, кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, министерство обороны сша, наса, анатолий иванишин