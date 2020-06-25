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США запустили с МКС второй за неделю малый военный спутник
Малый спутник Red-Eye-3 в интересах управления перспективных исследовательских проектов минобороны США DARPA запущен с Международной космической станции,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T05:12
хочу стать космонавтом
иван вагнер
кристофер кэссиди
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
министерство обороны сша
наса
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РИА Новости
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353
60
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иван вагнер, кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, министерство обороны сша, наса, анатолий иванишин

США запустили с МКС второй за неделю малый военный спутник

03:12 25.06.2020 (обновлено: 05:12 25.06.2020)
535
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Малый спутник Red-Eye-3 в интересах управления перспективных исследовательских проектов минобороны США DARPA запущен с Международной космической станции, сообщило НАСА.
В прошлый четверг со станции был выведен на орбиту аналогичный космический аппарат Red-Eye-2.
На сайте НАСА отмечается, что Red-Eye-3 был запущен с помощью канадского манипулятора SSRMS после вывода спутника наружу МКС из японского модуля Kibo.
В интересах DARPA спутник Red-Eye-3 будет тестировать спутниковую связь, бортовые компьютеры и технологии управления тепловым режимом.
Первый из трех спутников Red-Eye был запущен в июне 2019 года.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
Пентагон
17 июня, 21:51
США разработали стратегию обороны в космосе в ответ на "угрозу из России"
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Хочу стать космонавтомИван ВагнерКристофер КэссидиМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаМинистерство обороны СШАНАСААнатолий Иванишин
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