Российские статистики отмечают профессиональный праздник

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские статистики отмечают 25 июня свой профессиональный праздник, только в Российские статистики отмечают 25 июня свой профессиональный праздник, только в Росстате работает почти 18 тысяч человек, а на время проведения переписи эта цифра увеличится на 360 тысяч человек, рассказали РИА Новости в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

"Первая в России статистическая организация - прообраз современной службы российской государственной статистики - была создана 25 июня 1811 года. В этот день в составе министерства полиции было сформировано специальное Статистическое отделение. Тогда это была небольшая организация, размещавшаяся в одной комнате. За двухвековую историю российская статистика доказала свою необходимость для государственного управления и прогнозирования", - рассказали в медиаофисе.

Сейчас в состав Росстата входит 66 территориальных органов статистики, а также Центральный аппарат, объединяющий 22 управления. В Росстате работает 17 616 человек, из них 15 580 государственных служащих, 92% госслужащих - женщины, 8% - мужчины.

В медиаофисе добавили, что сотрудники органов статистики занимались подготовкой, проведением и обработкой результатов всех переписей населения на территории нашей страны начиная с Первой всеобщей переписи 1897 года. Основной этап 12-й в истории России и первой отечественной цифровой переписи должен был состояться в октябре нынешнего года, но в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией было предложено перенести ее на 2021 год.