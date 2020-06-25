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Российские статистики отмечают профессиональный праздник
Российские статистики отмечают 25 июня свой профессиональный праздник, только в Росстате работает почти 18 тысяч человек, а на время проведения переписи эта... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T03:08
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Российские статистики отмечают профессиональный праздник

03:08 25.06.2020
49
© Фото : Федеральная служба государственной статистикиЗдание Федеральной службы государственной статистики
Здание Федеральной службы государственной статистики
© Фото : Федеральная служба государственной статистики
Здание Федеральной службы государственной статистики . Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские статистики отмечают 25 июня свой профессиональный праздник, только в Росстате работает почти 18 тысяч человек, а на время проведения переписи эта цифра увеличится на 360 тысяч человек, рассказали РИА Новости в медиаофисе Всероссийской переписи населения.
"Первая в России статистическая организация - прообраз современной службы российской государственной статистики - была создана 25 июня 1811 года. В этот день в составе министерства полиции было сформировано специальное Статистическое отделение. Тогда это была небольшая организация, размещавшаяся в одной комнате. За двухвековую историю российская статистика доказала свою необходимость для государственного управления и прогнозирования", - рассказали в медиаофисе.
Сейчас в состав Росстата входит 66 территориальных органов статистики, а также Центральный аппарат, объединяющий 22 управления. В Росстате работает 17 616 человек, из них 15 580 государственных служащих, 92% госслужащих - женщины, 8% - мужчины.
В медиаофисе добавили, что сотрудники органов статистики занимались подготовкой, проведением и обработкой результатов всех переписей населения на территории нашей страны начиная с Первой всеобщей переписи 1897 года. Основной этап 12-й в истории России и первой отечественной цифровой переписи должен был состояться в октябре нынешнего года, но в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией было предложено перенести ее на 2021 год.
Во время предстоящей переписи населения численность сотрудников ведомства вырастет за счет набора временного персонала - 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров. В своей работе они будут использовать электронные планшеты. Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате - любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале "Госуслуги", пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках.
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
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