Врач назвал самую опасную летнюю обувь

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Обувь на плоской подошве может стать причиной серьезной деформации стопы. Об этом в беседе с "Комсомольской правдой" рассказал травматолог-ортопед Пироговского центра Михаил Вихтар.
Специалист отмечает, что наибольшую опасность для ног летом с этой точки зрения представляют сланцы.
"Летом за городом или в парке хорошо бы походить босиком", — советует Вихтар.
По его словам, следует обращать внимание на проработанность каркаса обуви. Необходимо, чтобы у стопы была поддержка с внутренней стороны, где расположен большой палец. При этом подошва не должна быть слишком жесткой. Рекомендуется использовать ортопедические стельки для обуви.
"Прекрасная идея — заниматься таким видом спорта, который позволил бы ногам побыть в их естественном состоянии", — отметил врач.
В качестве примера Вихтар приводит занятия йогой.