Врач назвал самую опасную летнюю обувь

"Летом за городом или в парке хорошо бы походить босиком", — советует Вихтар.

По его словам, следует обращать внимание на проработанность каркаса обуви. Необходимо, чтобы у стопы была поддержка с внутренней стороны, где расположен большой палец. При этом подошва не должна быть слишком жесткой. Рекомендуется использовать ортопедические стельки для обуви.