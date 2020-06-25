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Врач назвал самую опасную летнюю обувь
Обувь на плоской подошве может стать причиной серьезной деформации стопы. Об этом в беседе с "Комсомольской правдой" рассказал травматолог-ортопед Пироговского... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T03:14
михаил вихтар
россия
здоровье
общество
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михаил вихтар, россия, здоровье, общество

Врач назвал самую опасную летнюю обувь

03:14 25.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкДевушка загорает в Парке Горького в Москве
Девушка загорает в Парке Горького в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Обувь на плоской подошве может стать причиной серьезной деформации стопы. Об этом в беседе с "Комсомольской правдой" рассказал травматолог-ортопед Пироговского центра Михаил Вихтар.
Специалист отмечает, что наибольшую опасность для ног летом с этой точки зрения представляют сланцы.

"Летом за городом или в парке хорошо бы походить босиком", — советует Вихтар.

По его словам, следует обращать внимание на проработанность каркаса обуви. Необходимо, чтобы у стопы была поддержка с внутренней стороны, где расположен большой палец. При этом подошва не должна быть слишком жесткой. Рекомендуется использовать ортопедические стельки для обуви.

"Прекрасная идея — заниматься таким видом спорта, который позволил бы ногам побыть в их естественном состоянии", — отметил врач.

В качестве примера Вихтар приводит занятия йогой.
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