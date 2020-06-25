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В США определили компании из КНР, против которых могут ввести санкции
Пентагон составил список китайских крупных компаний, против которых могут быть введены новые американские санкции, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T04:35
министерство обороны сша
huawei technologies
китай
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
министерство обороны сша, huawei technologies, китай, сша, в мире

В США определили компании из КНР, против которых могут ввести санкции

03:04 25.06.2020 (обновлено: 04:35 25.06.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пентагон составил список китайских крупных компаний, против которых могут быть введены новые американские санкции, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ.
Согласно агентству, министерство обороны США подготовило список из 20 китайских компаний, которые, как считают в Вашингтоне, "находятся под контролем или принадлежат Народно-освободительной армии Китая". Сообщается, что этот список, в частности, включает в себя телекоммуникационные компании Huawei, Hikvision и сотовые операторы China Mobile и China Telecom.
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Как отмечает агентство, внесение этих компаний в список может "заложить почву" для новых финансовых санкций со стороны США. Представитель Пентагона сообщил агентству, что документ был отправлен в американский конгресс.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.
С мая прошлого года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.
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