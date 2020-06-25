В Иране прокомментировали американские санкции

"Отчаянные шаги США против иранских граждан, как те, о которых объявил Помпео, … лишь свидетельствуют о жалком провале так называемого "максимального давления". Несмотря на давление со стороны США, Иран и Венесуэла остаются непоколебимыми в борьбе с незаконными американскими санкциями", - написал Мусави в Twitter.