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В Иране прокомментировали американские санкции
Санкции, которые США вводят против капитанов иранских танкеров за поставки топлива в Венесуэлу, свидетельствуют о провале давления Вашингтона, заявил... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T02:51
аббас мусави
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353
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аббас мусави, майк помпео, дональд трамп, pdvsa, мид ирана, венесуэла, иран, сша, в мире

В Иране прокомментировали американские санкции

02:51 25.06.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровОфициальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
© РИА Новости / Антон Быстров
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Санкции, которые США вводят против капитанов иранских танкеров за поставки топлива в Венесуэлу, свидетельствуют о провале давления Вашингтона, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США вводят санкции против пяти капитанов иранских танкеров за поставки топлива в Венесуэлу.
"Отчаянные шаги США против иранских граждан, как те, о которых объявил Помпео, … лишь свидетельствуют о жалком провале так называемого "максимального давления". Несмотря на давление со стороны США, Иран и Венесуэла остаются непоколебимыми в борьбе с незаконными американскими санкциями", - написал Мусави в Twitter.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против Ирана, чтобы заблокировать экспорт иранской нефти в Венесуэлу. После того, как пять иранских танкеров отправились в латиноамериканскую страну, рассматривался вопрос о санкциях против экипажей танкеров или конфискации этих танкеров в случае дозаправки в портах третьих стран.
Венесуэла уже подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года. США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
01:50
Генсек ООН прокомментировал санкции США против Ирана
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Аббас МусавиМайк ПомпеоДональд ТрампPDVSAМИД ИранаВенесуэлаИранСШАВ мире
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