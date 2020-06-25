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Япония отказалась размещать американскую систему ПРО
Япония отказалась от плана по размещению американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore, сообщает агентство Киодо со ссылкой на министра... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T08:26
таро коно
япония
сша
токио
в мире
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Япония? Отказала Америке?! Похоже, точно, коронавирус на пользу миру пошел.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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таро коно, япония, сша, токио, в мире

Япония отказалась размещать американскую систему ПРО

02:43 25.06.2020 (обновлено: 08:26 25.06.2020)
15487
© AP Photo / Eugene HoshikoМинистр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио
Министр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Министр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Япония отказалась от плана по размещению американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore, сообщает агентство Киодо со ссылкой на министра обороны Таро Коно.
Ранее он заявлял о намерении отказаться от Aegis Ashore в связи с их стоимостью, сроками развертывания и рядом технических проблем.
Район Минато и Радужный мост в Токио
13 февраля, 09:14
Посол в Токио рассказал об озабоченностях альянсом США и Японии
Решение о размещении на территории Японии двух американских наземных комплексов Aegis Ashore правительство приняло в 2017 году на фоне продолжавших пусков северокорейских ракет. Их планировалось развернуть в префектурах Акита на северо-западе и в Ямагути на юго-западе страны. В таком случае, как ожидалось, радиус их действия мог бы покрыть всю Японию. Стоимость каждой установки оценивалась в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов), а введение в строй планировалось до 2023 года.
Россия неоднократно давала понять, что такие намерения Японии не улучшают обстановку в сфере стратегической стабильности в регионе и не могут не учитываться при ведении переговоров с Токио по проблематике мирного договора.
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Таро КоноЯпонияСШАТокиоВ мире
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Япония? Отказала Америке?! Похоже, точно, коронавирус на пользу миру пошел.
25 июня, 03:29
Евгений Агафонов
30260001
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