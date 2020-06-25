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Генсек ООН призвал Иран вернуться к полному исполнению СВПД
Генсек ООН Антониу Гутерреш в своем докладе призвал Иран вернуться к полному исполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T02:20
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
антониу гутерреш
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иран
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в мире
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), антониу гутерреш, магатэ, франция, оон, иран, сша, в мире

Генсек ООН призвал Иран вернуться к полному исполнению СВПД

02:20 25.06.2020
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 25 июн - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в своем докладе призвал Иран вернуться к полному исполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.
Как напомнил генсек, с июля 2019 года Иран предпринял ряд шагов по прекращению своих обязательств в ядерной сфере в рамках СВПД. Гутерреш указал, что 5 января 2020 года Тегеран объявил, что предпринял свой пятый и последний шаг, с тем чтобы "выйти из своего последнего оперативного ограничения в рамках плана, а именно из ограничения на количество центрифуг".
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Генсек отметил, что в заявлении Ирана указывалось, что "отныне иранская ядерная программа будет развиваться лишь в соответствии со своими техническими требованиями", однако "сотрудничество Ирана с МАГАТЭ будет продолжаться, как и в прошлом".
"Я отмечаю, что Исламская Республика Иран заявила, что она желает оставаться участником плана, и подчеркнула, что все ее меры, принятые с 1 июля 2019 года, могут быть отменены. Я вновь призываю ИРИ вернуться к полному осуществлению плана", - сказано в докладе.
Генсек также настоятельно призвал Иран тщательным образом принять во внимание и в срочном порядке решить вызывающие озабоченность вопросы, поднятые другими участниками СВПД.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Антониу ГутеррешМАГАТЭФранцияООНИранСШАВ мире
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