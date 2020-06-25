Генсек ООН призвал Иран вернуться к полному исполнению СВПД

"Я отмечаю, что Исламская Республика Иран заявила, что она желает оставаться участником плана, и подчеркнула, что все ее меры, принятые с 1 июля 2019 года, могут быть отменены. Я вновь призываю ИРИ вернуться к полному осуществлению плана", - сказано в докладе.