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Кабмин обсудит выделение десяти тысяч рублей на детей до 16 лет
Правительство России обсудит выделение Минфину России средств на выплаты по 10 тысяч рублей гражданам РФ на каждого ребенка в возрасте до 16 лет, сообщает... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T02:06
министерство финансов рф (минфин россии)
правительство рф
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф, общество

Кабмин обсудит выделение десяти тысяч рублей на детей до 16 лет

02:06 25.06.2020
2565
© РИА Новости / Максим БлиновДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Правительство России обсудит выделение Минфину России средств на выплаты по 10 тысяч рублей гражданам РФ на каждого ребенка в возрасте до 16 лет, сообщает пресс-служба кабмина.
"О выделении в 2020 году Минфину России из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на осуществление единовременной выплаты в размере 10 000 рублей гражданам РФ на каждого ребенка в возрасте до 16 лет", - говорится в сообщении.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
23 июня, 21:03
Стало известно, как будут начислять выплаты на детей до 16 лет
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Министерство финансов РФ (Минфин России)Правительство РФОбщество
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