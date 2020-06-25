Кабмин обсудит выделение десяти тысяч рублей на детей до 16 лет

"О выделении в 2020 году Минфину России из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на осуществление единовременной выплаты в размере 10 000 рублей гражданам РФ на каждого ребенка в возрасте до 16 лет", - говорится в сообщении.