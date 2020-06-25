Адвокат Ефремова назвал возможный размер компенсации семье Захарова

Адвокат рассказал об обещании Ефремова "никогда больше не пить"

Адвокат рассказал об обещании Ефремова "никогда больше не пить"

Также Пашаев развеял слухи о том, что Ефремову придется продать недвижимость, чтобы выполнить решение суда.

"Как он может это сделать под домашним арестом?" — задался вопросом Пашаев.

Как показала экспертиза, в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, теперь Ефремову грозит до 12 лет.