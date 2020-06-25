Генсек ООН прокомментировал санкции США против Ирана

"С мая 2018 года Соединенные Штаты вновь ввели все свои национальные санкции, которые были сняты или отменены в соответствии с планом, и продолжают выполнять свое решение не продлевать действие изъятий в отношении торговли нефтью с Исламской Республикой Иран и не возобновлять полностью изъятия в отношении проектов ядерного нераспространения в рамках плана", – говорится в докладе Гутерреша о выполнении СВПД.

"Эти действия по-прежнему идут вразрез с целями, изложенными в плане и резолюции 2231 (регламентировавшей учреждение СВПД – ред.), и они могут также помешать Исламской Республике Иран выполнить некоторые положения плана и резолюции", - отмечается в документе.

Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.