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Генсек ООН прокомментировал санкции США против Ирана
Односторонние санкции США, введенные против Ирана в 2018 году, могут помешать Тегерану выполнять некоторые положения Совместного всеобъемлющего плана действий... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T01:50
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
антониу гутерреш
совет безопасности оон
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иран
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в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), антониу гутерреш, совет безопасности оон, евросоюз, оон, иран, сша, в мире

Генсек ООН прокомментировал санкции США против Ирана

01:50 25.06.2020
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© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
© AP Photo / K.M. Chaudary
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан. Архивное фото
ООН, 25 июн – РИА Новости. Односторонние санкции США, введенные против Ирана в 2018 году, могут помешать Тегерану выполнять некоторые положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), говорится в докладе генсека ООН Антониу Гутерреша.
"С мая 2018 года Соединенные Штаты вновь ввели все свои национальные санкции, которые были сняты или отменены в соответствии с планом, и продолжают выполнять свое решение не продлевать действие изъятий в отношении торговли нефтью с Исламской Республикой Иран и не возобновлять полностью изъятия в отношении проектов ядерного нераспространения в рамках плана", – говорится в докладе Гутерреша о выполнении СВПД.
"Эти действия по-прежнему идут вразрез с целями, изложенными в плане и резолюции 2231 (регламентировавшей учреждение СВПД – ред.), и они могут также помешать Исламской Республике Иран выполнить некоторые положения плана и резолюции", - отмечается в документе.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
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Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Антониу ГутеррешСовет Безопасности ООНЕвросоюзООНИранСШАВ мире
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