https://ria.ru/20200625/1573438325.html
В Подмосковье заработают магазины любой площади, ТЦ и зоопарки
Торговые центры и предприятия сферы услуг возобновляют работу в Подмосковье на фоне смягчения мер по коронавирусу, следует из постановления губернатора области... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T01:43
2020-06-25T01:43
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
владимир путин
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, владимир путин, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Торговые центры и предприятия сферы услуг возобновляют работу в Подмосковье
на фоне смягчения мер по коронавирусу, следует из постановления губернатора области Андрея Воробьева
, размещенного на сайте регионального правительства.
Работа в ТЦ фудкортов, кинотеатров, проведение развлекательных мероприятий по-прежнему запрещены.
Кроме этого, в регионе разрешается деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков, этнопарков, но в основном по электронным билетам и с ограничением по максимальному числу посетителей одновременно.
Также по предварительной записи возобновляется очный прием в МФЦ для оказания государственных и муниципальных услуг в полном объеме.
Ранее Воробьев говорил, что с 1 июля откроются спортивные объекты, а с 15 июля - летние лагеря. "По сути, открывается все, остаётся только маска в местах скопления людей и запрет на проведение массовых мероприятий", - отмечал губернатор.
Снятие ограничений, введённых в регионе из-за пандемии COVID-19, связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации в регионе, об этом Воробьев заявлял на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
.
"Очень похоже, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется… У нас очень тяжелая ситуация была в конце апреля, в первых числах мая, у нас на всю Московскую область свободных было порядка 300 коек", - говорил Воробьев.
Еще о нескольких изменениях рассказывала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова
: вакцинация и диспансеризация будут доступны для жителей Подмосковья с 25 июня.
Также с четверга в Подмосковье планируют увеличить мощность тестирования на антитела к COVID-19 до 30 тысяч тестов в сутки, ранее в регионе делали около 10 тысяч исследований в день.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.