В Подмосковье заработают магазины любой площади, ТЦ и зоопарки

Горожане на одной из улиц в Щелково Московской области

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Торговые центры и предприятия сферы услуг возобновляют работу в Торговые центры и предприятия сферы услуг возобновляют работу в Подмосковье на фоне смягчения мер по коронавирусу, следует из постановления губернатора области Андрея Воробьева , размещенного на сайте регионального правительства.

Работа в ТЦ фудкортов, кинотеатров, проведение развлекательных мероприятий по-прежнему запрещены.

Кроме этого, в регионе разрешается деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков, этнопарков, но в основном по электронным билетам и с ограничением по максимальному числу посетителей одновременно.

Также по предварительной записи возобновляется очный прием в МФЦ для оказания государственных и муниципальных услуг в полном объеме.

Ранее Воробьев говорил, что с 1 июля откроются спортивные объекты, а с 15 июля - летние лагеря. "По сути, открывается все, остаётся только маска в местах скопления людей и запрет на проведение массовых мероприятий", - отмечал губернатор.

Снятие ограничений, введённых в регионе из-за пандемии COVID-19, связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации в регионе, об этом Воробьев заявлял на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным

"Очень похоже, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется… У нас очень тяжелая ситуация была в конце апреля, в первых числах мая, у нас на всю Московскую область свободных было порядка 300 коек", - говорил Воробьев.

Еще о нескольких изменениях рассказывала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова : вакцинация и диспансеризация будут доступны для жителей Подмосковья с 25 июня.

Также с четверга в Подмосковье планируют увеличить мощность тестирования на антитела к COVID-19 до 30 тысяч тестов в сутки, ранее в регионе делали около 10 тысяч исследований в день.