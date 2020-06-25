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СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
Израильские военные не дали проехать в Иорданской долине колонне автомобилей, в которой находились премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе и министры его... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T01:32
бени ганц
зеев элькин
биньямин нетаньяху
палестина
израиль
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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бени ганц, зеев элькин, биньямин нетаньяху, палестина, израиль, в мире

СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины

01:32 25.06.2020
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© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военные в городе Рамаллах
Израильские военные в городе Рамаллах
© AP Photo / Majdi Mohammed
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Израильские военные не дали проехать в Иорданской долине колонне автомобилей, в которой находились премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе и министры его правительства, сообщает палестинская газета Al-Quds.
По сообщению издания, израильские военнослужащие преградили дорогу колонне с Штайе, направлявшейся в деревню Фасаиль, где было запланировано заседание палестинского правительства по обсуждению противодействия планам Израиля по аннексии Иорданской долины.
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Сообщается, что Штайе вышел из машины и направился в деревню пешком, остальные министры последовали за ним, заседание в итоге состоялось.
В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века". По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдет 1 июля, и намерений менять эту дату нет. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.
Израильские власти начали предпринимать конкретные шаги на пути к аннексии. Сменный премьер-министр Бени Ганц проинструктировал начальника генштаба ускорить подготовку армии в связи с распространением суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан.
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Бени ГанцЗеев ЭлькинБиньямин НетаньяхуПалестинаИзраильВ мире
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