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В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Ассанжа
Федеральное большое жюри в США вынесло второе обвинительное заключение в адрес Джулиана Ассанжа, предполагающее его сговор с хакерами, связанными с Anonymous,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T02:09
anonymous
джулиан ассанж
сша
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
в мире
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Лучше бы Ассанджа обменять на бесполезного американского хлыща,засидевшегося в России,зря его приютили,именно из за него США и разозлилась,Обама прямо сказал если не выдадите Сноудена ,наплачитесь,А тут и Украина подоспела ну и санкции пошли потоком,плюс Боинг,все штаты и сделали
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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anonymous, джулиан ассанж, сша, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, в мире

В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Ассанжа

01:25 25.06.2020 (обновлено: 02:09 25.06.2020)
6605
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкАкция сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
Акция сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Акция сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Федеральное большое жюри в США вынесло второе обвинительное заключение в адрес Джулиана Ассанжа, предполагающее его сговор с хакерами, связанными с Anonymous, говорится в сообщении на сайте американского минюста.

"Федеральное большое жюри сегодня внесло второе обвинительное заключение, обвинив Джулиана Ассанжа… в преступлениях, связанных с предположительной ролью Ассанжа в одном из крупнейших хищений секретной информации в истории Соединенных Штатов", — говорится в документе.

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Там отмечается, что это заключение на содержит новых преступных эпизодов в дополнение к 18 статьям, перечисленным в первом обвинительном заключении в мае 2019 года.
"Однако оно, действительно, расширяет масштаб сговора вокруг предполагаемых компьютерных взломов, в которых Ассанжа обвинили ранее", — сказано в документе.
"Wikileaks получила и опубликовала электронные письма, полученные в результате взлома, совершенного в отношении американской разведывательной консалтинговой компании (группировкой) Anonymous и хакером, связанным с LilzSec", — сказано в сообщении.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.
Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая прошлого года. Вскоре после этого власти США объявили о том, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Основные слушания по вопросу о его экстрадиции в США возобновятся 7 сентября.
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966912575
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AnonymousДжулиан АссанжСШАДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаВ мире
Популярные комментарии
Лучше бы Ассанджа обменять на бесполезного американского хлыща,засидевшегося в России,зря его приютили,именно из за него США и разозлилась,Обама прямо сказал если не выдадите Сноудена ,наплачитесь,А тут и Украина подоспела ну и санкции пошли потоком,плюс Боинг,все штаты и сделали
25 июня, 03:20
Алла Бурн
001019
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