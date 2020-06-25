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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
Информационный центр общероссийского голосования по поправкам в Центризбиркоме начинает работу в четверг, 25 июня. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T01:13
голосование по поправкам в конституцию
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
николай булаев, конституция рф, международная космическая станция (мкс), общероссийский народный фронт, москва

В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам

01:13 25.06.2020
323
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПодготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Информационный центр общероссийского голосования по поправкам в Центризбиркоме начинает работу в четверг, 25 июня.
Как ранее сообщил на заседании ЦИК заместитель председателя Николай Булаев, с 25 по 30 июня информационный центр будет работать с 12.00 до 15.00, 1 июля с 10.00 начнется работа в непрерывном режиме, она продлится ориентировочно до 15.00 2 июля.
Агитационный плакат, информирующий об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, на остановке общественного транспорта в Красноярске
00:06Голосование по поправкам в Конституцию
В России началось голосование по поправкам в Конституцию
В информационном центре, который будет располагаться в здании Центризбиркома, будет доступна информация о ходе голосования во всех субъектах. Как заявлял член ЦИК Антон Лопатин, 1 июля в 21.00 по Москве начнется показ предварительных итогов голосования. На центральном экране разместят информацию по стране в целом, на еще 44 мониторах отразят данные по каждому региону. Отдельные мониторы будут посвящены дистанционному электронному голосованию.
По словам члена ЦИК Александра Клюкина, запланированы около 20 видеоконференций с избиркомами субъектов. Также в инфоцентре состоятся сеансы связи с Байконуром, МКС, с диппредставительствами и консульствами России за рубежом. Ожидаются представители рабочей группы по подготовке и внесению поправок в конституцию, ОНФ, Общественной палаты, Ассоциации волонтерских центров, МВД, Минобороны, уполномоченный по правам человека и другие.
Сообщалось, что аккредитацию для работы в инфоцентре получили журналисты, представляющие свыше 50 СМИ.
Голосование по поправкам в конституцию назначено на 1 июля.
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
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