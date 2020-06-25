В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам

Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ. Архивное фото

Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Информационный центр общероссийского голосования по поправкам в Центризбиркоме начинает работу в четверг, 25 июня.

Как ранее сообщил на заседании ЦИК заместитель председателя Николай Булаев , с 25 по 30 июня информационный центр будет работать с 12.00 до 15.00, 1 июля с 10.00 начнется работа в непрерывном режиме, она продлится ориентировочно до 15.00 2 июля.

В информационном центре, который будет располагаться в здании Центризбиркома, будет доступна информация о ходе голосования во всех субъектах. Как заявлял член ЦИК Антон Лопатин, 1 июля в 21.00 по Москве начнется показ предварительных итогов голосования. На центральном экране разместят информацию по стране в целом, на еще 44 мониторах отразят данные по каждому региону. Отдельные мониторы будут посвящены дистанционному электронному голосованию.

По словам члена ЦИК Александра Клюкина, запланированы около 20 видеоконференций с избиркомами субъектов. Также в инфоцентре состоятся сеансы связи с Байконуром, МКС , с диппредставительствами и консульствами России за рубежом. Ожидаются представители рабочей группы по подготовке и внесению поправок в конституцию, ОНФ , Общественной палаты, Ассоциации волонтерских центров, МВД, Минобороны, уполномоченный по правам человека и другие.

Сообщалось, что аккредитацию для работы в инфоцентре получили журналисты, представляющие свыше 50 СМИ.