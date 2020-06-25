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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
https://ria.ru/20200625/1573437954.html
Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов в 2022 году провести референдум о своей отставке, если сторонники этой идеи смогут собрать достаточное... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T02:58
попытка госпереворота в венесуэле
николас мадуро
венесуэла
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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николас мадуро, венесуэла, в мире

Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки

01:13 25.06.2020 (обновлено: 02:58 25.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МЕХИИКО, 25 июн - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов в 2022 году провести референдум о своей отставке, если сторонники этой идеи смогут собрать достаточное количество подписей.
"10 января 2022 года можно будет начать сбор подписей за проведение референдума об отзыве мандата президента Мадуро. Они могут выйти на улицы и собрать подписи граждан", - заявил он в ходе выступления, которое транслируется в его Twitter.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
23 июня, 01:09Попытка госпереворота в Венесуэле
Мадуро заявил, что готов к разговору с Трампом
Срок полномочий венесуэльского политика, который вступил в должность 10 января 2019 года, истекает в 2025 году. Он подчеркнул, что конституция предусматривает возможность проведения референдума в середине срока в случае, если будет собрано "достаточное количество" подписей граждан страны.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 13:23Попытка госпереворота в Венесуэле
Россия поддерживает позицию Мадуро по развитию диалога с оппозицией
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
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