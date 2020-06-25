Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки

МЕХИИКО, 25 июн - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов в 2022 году провести референдум о своей отставке, если сторонники этой идеи смогут собрать достаточное количество подписей.
"10 января 2022 года можно будет начать сбор подписей за проведение референдума об отзыве мандата президента Мадуро. Они могут выйти на улицы и собрать подписи граждан", - заявил он в ходе выступления, которое транслируется в его Twitter.
Срок полномочий венесуэльского политика, который вступил в должность 10 января 2019 года, истекает в 2025 году. Он подчеркнул, что конституция предусматривает возможность проведения референдума в середине срока в случае, если будет собрано "достаточное количество" подписей граждан страны.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.