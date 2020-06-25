Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки

Срок полномочий венесуэльского политика, который вступил в должность 10 января 2019 года, истекает в 2025 году. Он подчеркнул, что конституция предусматривает возможность проведения референдума в середине срока в случае, если будет собрано "достаточное количество" подписей граждан страны.