https://ria.ru/20200625/1573437707.html
В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
Республика Сербская выступает против членства Боснии и Герцеговины в НАТО, сообщил РИА Новости член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T00:59
2020-06-25T00:59
милорад додик
республика сербская
нато
босния и герцеговина
в мире
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https://ria.ru/20200220/1565012756.html
1
республика сербская
босния и герцеговина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
милорад додик, республика сербская, нато, босния и герцеговина, в мире