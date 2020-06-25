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В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
Республика Сербская выступает против членства Боснии и Герцеговины в НАТО, сообщил РИА Новости член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T00:59
милорад додик
республика сербская
нато
босния и герцеговина
в мире
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республика сербская
босния и герцеговина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
милорад додик, республика сербская, нато, босния и герцеговина, в мире

В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО

00:59 25.06.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик . Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Республика Сербская выступает против членства Боснии и Герцеговины в НАТО, сообщил РИА Новости член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.
"Босния и Герцеговина не будет членом НАТО. Республика Сербская выступает против этого по целому ряду причин. И несмотря на ранние решения, которые приняла Босния и Герцеговина, мы не будем проводить эти решения дальше", - сказал Додик.
Президиум (коллективный глава государства) в ноябре 2019 года принял программу реформ БиГ, которая, по мнению сербской оппозиции, "запускает план действий по членству БиГ в НАТО (MAP)" вопреки тому, что парламент Республики Сербской подписал резолюцию о военном нейтралитете.
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Милорад ДодикРеспублика СербскаяНАТОБосния и ГерцеговинаВ мире
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