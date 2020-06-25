Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие

"Никогда предмет атомного оружия не был предметом моего разговора с Дональдом Трампом. Ни ранее, ни сегодня не было это темой наших разговоров", - сказал Дуда.

"Абсолютно нет таких планов, чтобы США перебрасывали в Польшу свое атомное оружие. Я ничего об этом не слышал. Могу сказать об этом с открытым забралом", - отметил он.