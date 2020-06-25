https://ria.ru/20200625/1573437609.html
Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
США не имеют планов перебазирования в Польшу ядерного оружия, заявил президент Польши Анджей Дуда во время сессии вопросов и ответов в Facebook после встречи с... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T00:41
2020-06-25T00:41
джорджетт мосбахер (посол сша в польше)
анджей дуда
дональд трамп
польша
сша
в мире
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https://ria.ru/20200624/1573433705.html
2
польша
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джорджетт мосбахер (посол сша в польше), анджей дуда, дональд трамп, польша, сша, в мире