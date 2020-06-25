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Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
США не имеют планов перебазирования в Польшу ядерного оружия, заявил президент Польши Анджей Дуда во время сессии вопросов и ответов в Facebook после встречи с... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T00:41
джорджетт мосбахер (посол сша в польше)
анджей дуда
дональд трамп
польша
сша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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джорджетт мосбахер (посол сша в польше), анджей дуда, дональд трамп, польша, сша, в мире

Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие

00:41 25.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. США не имеют планов перебазирования в Польшу ядерного оружия, заявил президент Польши Анджей Дуда во время сессии вопросов и ответов в Facebook после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер допустила, что американцы могут передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу.
"Никогда предмет атомного оружия не был предметом моего разговора с Дональдом Трампом. Ни ранее, ни сегодня не было это темой наших разговоров", - сказал Дуда.
"Абсолютно нет таких планов, чтобы США перебрасывали в Польшу свое атомное оружие. Я ничего об этом не слышал. Могу сказать об этом с открытым забралом", - отметил он.
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Джорджетт Мосбахер (посол США в Польше)Анджей ДудаДональд ТрампПольшаСШАВ мире
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