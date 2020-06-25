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https://ria.ru/20200625/1573437581.html
Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима
Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом дали положительный эффект в неожиданной области. Они помогли аллергикам преодолеть опасный сезон, рассказа в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T04:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, общество

Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима

04:54 25.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка надевает защитную маску
Девушка надевает защитную маску
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Девушка надевает защитную маску. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом дали положительный эффект в неожиданной области. Они помогли аллергикам преодолеть опасный сезон, рассказа в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Весна и лето в России считаются самыми опасными сезонами для людей, которые страдают от аллергии и астмы. Это время, когда начинается период цветения растений, а вслед за этим традиционно начинает расти число обращения к врачам из-за аллергических реакций организма. Но в этом году сценарий несколько изменился, отметил в беседе с радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
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"Я могу сказать, что количество обращений по поводу аллергии в этом сезоне меньше. У нас самые серьезные аллергены — это деревья весной. Но народ в массе своей ходил в масках и избежал реакции на пыльцу. У меня мечта осуществилась. Я с 1995 года каждый год пациентам говорил, что в сезон цветения надо носить маски, а все отвечали, что не хотят быть дураками в масках. В этом году все в масках ходили, поэтому аллергики не дышали пыльцой и обострения не было", — рассказал аллерголог.
Также в борьбе с аллергией россиянам помогал погода, считает врач Владимир Болибок.
"Была такая затяжная холодная весна с периодическими дождями в центральном регионе России, поэтому было мало пыльцы в воздухе. Эти факторы суммировались, и все было хорошо. Даже у астматиков приступов не было. Им не требовались дополнительные лекарства, чтобы снимать приступы ", — рассказал врач в интервью радио Sputnik.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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