Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима

"Я могу сказать, что количество обращений по поводу аллергии в этом сезоне меньше. У нас самые серьезные аллергены — это деревья весной. Но народ в массе своей ходил в масках и избежал реакции на пыльцу. У меня мечта осуществилась. Я с 1995 года каждый год пациентам говорил, что в сезон цветения надо носить маски, а все отвечали, что не хотят быть дураками в масках. В этом году все в масках ходили, поэтому аллергики не дышали пыльцой и обострения не было", — рассказал аллерголог.