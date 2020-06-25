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Парфюмер рассказала, как пользоваться духами летом
Принято считать, что летом не стоит пользоваться духами. Однако если соблюдать несколько простых правил, можно не отказываться от духов даже в жару, рассказала... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T02:18
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РИА Новости
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общество

Парфюмер рассказала, как пользоваться духами летом

02:18 25.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПарфюмерный магазин
Парфюмерный магазин
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Принято считать, что летом не стоит пользоваться духами. Однако если соблюдать несколько простых правил, можно не отказываться от духов даже в жару, рассказала в интервью радио Sputnik парфюмер Жанна Гладкова.
Любой аромат должен создавать комфортные условия: в жару давать ощущение прохлады, а зимой — тепла. Образно говоря, никому не придет в голову сделать меховой купальник. Так и с запахами, летом они должны быть легкие и прозрачные, считает парфюмер Жанна Гладкова.
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"Летом очень важно, чтобы в ароматах было много оттенков свежести, зелени, цитрусовых нюансов, влажных нот, тогда мы будем ощущать комфорт. Согреваясь на нашей коже, такие ароматы вокруг нас создают атмосферу прохлады. Если такие запахи вам не подходят, просто измените концентрацию, наносите совсем небольшое количество, чтобы не ощущать дискомфорт", — рассказала радио Sputnik Жанна Гладкова.
Концентрация аромата, особенно днем, должна быть небольшой.
"Лучше в жару наносить небольшое количество духов: любой аромат, который попадает под прямые лучи солнца, может изменять звучание. Лучше всего делать "ароматное облачко" и входить в него. Волосы хорошо абсорбируют аромат, а потом понемногу отдают его: когда вы идете, дует ветерок и разносит запах, когда начинаете волноваться, кожа головы разогревается и появляется аромат. Это будет регулируемое неяркое звучание", — считает Жанна Гладкова.
Некоторые ароматы в жару звучат "удушающе", предупредила парфюмер в интервью радио Sputnik.
"Это ароматы, в которых развиты шлейфы, то есть древесные, смолистые, ванильные оттенки, пудровые нюансы, потому что они обладают высокой энергией. Согреваясь под солнцем, при большой температуре они начинают очень ярко звучать. Летом это неприемлемо, а вот зимой создает эффект согревания", — объяснила Жанна Гладкова.
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