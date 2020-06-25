Парфюмер рассказала, как пользоваться духами летом

Любой аромат должен создавать комфортные условия: в жару давать ощущение прохлады, а зимой — тепла. Образно говоря, никому не придет в голову сделать меховой купальник. Так и с запахами, летом они должны быть легкие и прозрачные, считает парфюмер Жанна Гладкова.

"Лучше в жару наносить небольшое количество духов: любой аромат, который попадает под прямые лучи солнца, может изменять звучание. Лучше всего делать "ароматное облачко" и входить в него. Волосы хорошо абсорбируют аромат, а потом понемногу отдают его: когда вы идете, дует ветерок и разносит запах, когда начинаете волноваться, кожа головы разогревается и появляется аромат. Это будет регулируемое неяркое звучание", — считает Жанна Гладкова.