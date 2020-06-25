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В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в соседней с Токио префектуре Тиба, сообщило Главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T00:29
тиба (префектура)
япония
токио
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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тиба (префектура), япония, токио, в мире

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

00:29 25.06.2020
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© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
© AP Photo / Robert Sorbo
ТОКИО, 25 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в соседней с Токио префектуре Тиба, сообщило Главное метеорологическое управление Японии.
Землетрясение произошло на востоке префектуры Тиба. Очаг залегал на глубине 30 километров. Угрозы цунами нет. Максимальная силы подземных толчков составила 5+ по 7-бальной японской шкале.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
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Тиба (префектура)ЯпонияТокиоВ мире
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