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Эксперт рассказал, почему не надо хранить личную информацию в телефоне
Личную информацию в телефоне хранить не стоит — ведь доступ к вашему смартфону могут получить злоумышленники, либо украв его, если нет защиты, либо через... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T03:15
денис кусков
технологии
общество
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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денис кусков, технологии, общество

Эксперт рассказал, почему не надо хранить личную информацию в телефоне

03:15 25.06.2020
3251
© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Личную информацию в телефоне хранить не стоит — ведь доступ к вашему смартфону могут получить злоумышленники, либо украв его, если нет защиты, либо через установленные троянские вирусные программы, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор ИА Telecom Daily Денис Кусков.
Понятно, что в случае кражи сим-карту можно заблокировать, но никогда не стоит держать сверхважную информацию — где лежат ключи от дома, какие номера у ваших сейфовых ячеек — в мобильном телефоне, добавил он.
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По его словам, любое действие с компьютером или со смартфоном подразумевает возможность присутствия в этих устройствах вредоносных программ. В большинстве случаев это скрытые программы, которые пересылают те или иные данные.
С другой стороны, в определенные моменты присутствие вредоносных программ можно заметить по различным проявлениям мобильного телефона — к примеру, когда он начинает самопроизвольно включаться или выключаться, или же перегреваться в момент неиспользования.
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Денис КусковТехнологииОбщество
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