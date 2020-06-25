https://ria.ru/20200625/1573437348.html
Эксперт рассказал, почему не надо хранить личную информацию в телефоне
Личную информацию в телефоне хранить не стоит — ведь доступ к вашему смартфону могут получить злоумышленники, либо украв его, если нет защиты, либо через... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T03:15
2020-06-25T03:15
денис кусков
технологии
общество
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https://ria.ru/20200624/1573397261.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706534_0:60:3072:1788_1400x0_80_0_0_a81696b9c446657995733358c7727c13.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис кусков, технологии, общество
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Личную информацию в телефоне хранить не стоит — ведь доступ к вашему смартфону могут получить злоумышленники, либо украв его, если нет защиты, либо через установленные троянские вирусные программы, рассказал агентству "Прайм
" генеральный директор ИА Telecom Daily Денис Кусков
.
Понятно, что в случае кражи сим-карту можно заблокировать, но никогда не стоит держать сверхважную информацию — где лежат ключи от дома, какие номера у ваших сейфовых ячеек — в мобильном телефоне, добавил он.
По его словам, любое действие с компьютером или со смартфоном подразумевает возможность присутствия в этих устройствах вредоносных программ. В большинстве случаев это скрытые программы, которые пересылают те или иные данные.
С другой стороны, в определенные моменты присутствие вредоносных программ можно заметить по различным проявлениям мобильного телефона — к примеру, когда он начинает самопроизвольно включаться или выключаться, или же перегреваться в момент неиспользования.