Эксперт рассказал, почему не надо хранить личную информацию в телефоне

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Личную информацию в телефоне хранить не стоит — ведь доступ к вашему смартфону могут получить злоумышленники, либо украв его, если нет защиты, либо через установленные троянские вирусные программы, рассказал агентству " Личную информацию в телефоне хранить не стоит — ведь доступ к вашему смартфону могут получить злоумышленники, либо украв его, если нет защиты, либо через установленные троянские вирусные программы, рассказал агентству " Прайм " генеральный директор ИА Telecom Daily Денис Кусков

Понятно, что в случае кражи сим-карту можно заблокировать, но никогда не стоит держать сверхважную информацию — где лежат ключи от дома, какие номера у ваших сейфовых ячеек — в мобильном телефоне, добавил он.

По его словам, любое действие с компьютером или со смартфоном подразумевает возможность присутствия в этих устройствах вредоносных программ. В большинстве случаев это скрытые программы, которые пересылают те или иные данные.