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Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин проведут в пятницу видеоконференцию в рамках стратегического франко-российского диалога, обсудят,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T00:17
россия
эммануэль макрон
владимир путин
франция
ливия
европа
в мире
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россия
франция
ливия
европа
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156217/91/1562179149_0:0:2561:1442_1400x0_80_0_0_e90cf6e7a272418540add6faa90d88e2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, эммануэль макрон, владимир путин, франция, ливия, европа, в мире

Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ

00:17 25.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПАРИЖ, 25 июн - РИА Новости. Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин проведут в пятницу видеоконференцию в рамках стратегического франко-российского диалога, обсудят, в частности, кризисы на Украине и в Ливии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой источник в Елисейском дворец.
Отмечается, что будут обсуждаться темы безопасности в Европе, киберпространства, урегулирования кризисов в мире и многостороннего сотрудничества.
"Необходимо продвинуться дальше по темам кризисов, в частности на Украине", - отметил собеседник агентства.
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
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РоссияЭммануэль МакронВладимир ПутинФранцияЛивияЕвропаВ мире
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