https://ria.ru/20200625/1573437195.html
Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин проведут в пятницу видеоконференцию в рамках стратегического франко-российского диалога, обсудят,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T00:17
2020-06-25T00:17
россия
эммануэль макрон
владимир путин
франция
ливия
европа
в мире
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https://ria.ru/20200612/1572867607.html
россия
франция
ливия
европа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эммануэль макрон, владимир путин, франция, ливия, европа, в мире