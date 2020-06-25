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Ученые узнали, как наночастицы убивают раковые клетки
Воздействие магнитных наночастиц на раковые клетки печени человека изучили исследователи Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта и НИТУ... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T09:00
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университетская наука, навигатор абитуриента, балтийский федеральный университет

Ученые узнали, как наночастицы убивают раковые клетки

09:00 25.06.2020
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© Depositphotos / auntsprayРаковые клетки
Раковые клетки
© Depositphotos / auntspray
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Воздействие магнитных наночастиц на раковые клетки печени человека изучили исследователи Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта и НИТУ "МИСиС". По мнению авторов, их исследование может улучшить лечение онкологических заболеваний. Результаты работы опубликованы в журнале "Nano Сonvergence".
Благодаря своим уникальным свойствам магнитные наночастицы могут использоваться при тераностике – диагностике и персонифицированном лечении онкологических заболеваний, а также быть эффективным контрастным агентом для МРТ при обследовании и визуализации опухолей.
Как известно, раковые клетки человека могут поглощать магнитные наночастицы. Это свойство можно использовать для терапии онкологических заболеваний как минимум тремя способами: локальным нагревом опухоли при воздействии переменного магнитного поля (магнитная гипертермия), целевой доставкой лекарств или избирательным цитотоксичным влиянием наночастиц на раковые клетки.
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Сотрудники лаборатории новых магнитных материалов БФУ им. И. Канта, используя различные линии раковых клеток печени, изучили особенности воздействия наночастиц на органеллы клеток и детально познакомились с особенностями внутриклеточных процессов. Такие малые объекты, как наночастицы, могут быть легко "съедены" клетками, но происходит это не всегда – в некоторых случаях наночастицы способны повредить структуру клетки, проникнуть внутрь и убить ее. Добавляя наночастицы оксида железа различных форм в питательную среду к клеткам, ученые получили возможность проверять степень и характер произошедших изменений в клеточной культуре.
По словам авторов исследования, поведение раковых клеток зависит от концентрации наночастиц в растворе и, что очень важно, от вида рака. Дело в том, что различные клетки неодинаково "отвечают" на воздействие одних и те же частиц. Это позволяет создать на основе наночастиц инструмент, избирательно подавляющий раковые клетки и не повреждающий здоровые.
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"Механизм токсического эффекта связан с прогрессирующей проницаемостью мембран лизосом в гепатоцитах, что провоцирует процессы апоптоза и аутофагии – "клеточной гибели", – пояснил соавтор исследования, заведующий лабораторией "Биомедицинские наноматериалы" Национального исследовательского технического университета "МИСиС" Максим Абакумов.
Это открытие в дальнейшем может быть использовано для терапии или диагностики раковых заболеваний при помощи наночастиц, считает руководитель лаборатории новых магнитных материалов БФУ им. И. Канта Валерия Родионова.
© Фото : БФУ им. И. КантаЛаборатория новых магнитных материалов БФУ: подготовка суспензии наночастиц
Лаборатория новых магнитных материалов БФУ: подготовка суспензии наночастиц
© Фото : БФУ им. И. Канта
Лаборатория новых магнитных материалов БФУ: подготовка суспензии наночастиц
"Этот междисциплинарный проект объединил ученых из разных областей: физиков, химиков и биологов. Наша совместная работа позволила не только синтезировать уникальные типы наночастиц, но и проанализировать механизмы специфических клеточных сигнальных путей, которые они активируют в клетке", – рассказала она РИА Новости.
Колаборации в научном мире часто оказываются определяющими при проведении исследований. Так, микроскопические исследования были проведены в лаборатории биофизики, под руководством доктора Олега Лунова, заведующего лабораторией (институт физики Чешской академии наук). В исследовании также принимали участие сотрудники Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева.
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