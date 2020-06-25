https://ria.ru/20200625/1573434846.html
Открытие участков для голосования в Москве. Прямая трансляция
В Москве открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T08:02
2020-06-25T08:02
россия
москва
общество
политика
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россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Открытие участков для голосования в Москве
LIVE: Открытие участков для голосования в Москве
2020-06-25T08:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, москва, общество, политика
В Москве открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию.
Основной день голосования назначен на 1 июля. Ранее его запланировали на 22 апреля, однако из-за распространения COVID-19 и неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации его перенесли. Тем не менее, чтобы избежать столпотворения на участках, ЦИК предусмотрел возможность отдать свой голос заранее, с 25 июня.
Кроме того, жители Москвы и Нижегородской области с подтвержденной учетной записью на Госуслугах, которые предварительно подали соответствующие заявки, с 25 по 30 июня смогут проголосовать онлайн.
Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента.