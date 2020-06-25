Открытие участков для голосования в Москве. Прямая трансляция

В Москве открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию.

Основной день голосования назначен на 1 июля. Ранее его запланировали на 22 апреля, однако из-за распространения COVID-19 и неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации его перенесли. Тем не менее, чтобы избежать столпотворения на участках, ЦИК предусмотрел возможность отдать свой голос заранее, с 25 июня.

Кроме того, жители Москвы и Нижегородской области с подтвержденной учетной записью на Госуслугах, которые предварительно подали соответствующие заявки, с 25 по 30 июня смогут проголосовать онлайн.