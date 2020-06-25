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Туризм
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Онлайн-форум "Крым. Севастополь. Сезон 2020". Прямая трансляция
Онлайн-форум "Крым. Севастополь. Сезон 2020" станет началом туристического сезона на полуострове. В рамках мероприятия участники обсудят особенности приема... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:10
туризм
зарина догузова
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
новости - туризм
республика крым
севастополь
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республика крым
севастополь
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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LIVE: Онлайн-форум "Крым. Севастополь. Сезон 2020"
LIVE: Онлайн-форум "Крым. Севастополь. Сезон 2020"
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видео, зарина догузова, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), новости - туризм, республика крым, севастополь
Онлайн-форум "Крым. Севастополь. Сезон 2020". Прямая трансляция
Онлайн-форум "Крым. Севастополь. Сезон 2020" станет началом туристического сезона на полуострове. В рамках мероприятия участники обсудят особенности приема приезжающих на отдых в Крым, работу туристических объектов в новых реалиях, а также наиболее интересные направления.
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Онлайн-форум "Крым. Севастополь. Сезон 2020". Прямая трансляция

15:00 25.06.2020 (обновлено: 15:10 25.06.2020)
239
Онлайн-форум "Крым. Севастополь. Сезон 2020" станет началом туристического сезона на полуострове. В рамках мероприятия участники обсудят особенности приема приезжающих на отдых в Крым, работу туристических объектов в новых реалиях, а также наиболее интересные направления.
В форуме принимают участие глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, заместитель председателя правительства Севастополя Мария Литовко и другие.
Организаторами мероприятия стали правительство Крыма и правительство Севастополя. Онлайн-форум пройдет также при поддержке Федерального агентства по туризму.
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ТуризмЗарина ДогузоваВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Новости - ТуризмРеспублика КрымСевастополь
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