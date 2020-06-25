https://ria.ru/20200625/1573426504.html
Онлайн-форум "Крым. Севастополь. Сезон 2020". Прямая трансляция
Онлайн-форум "Крым. Севастополь. Сезон 2020" станет началом туристического сезона на полуострове. В рамках мероприятия участники обсудят особенности приема... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:00
2020-06-25T15:10
туризм
зарина догузова
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
новости - туризм
республика крым
севастополь
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республика крым
севастополь
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Онлайн-форум "Крым. Севастополь. Сезон 2020"
LIVE: Онлайн-форум "Крым. Севастополь. Сезон 2020"
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, зарина догузова, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), новости - туризм, республика крым, севастополь
Онлайн-форум "Крым. Севастополь. Сезон 2020". Прямая трансляция
Онлайн-форум "Крым. Севастополь. Сезон 2020" станет началом туристического сезона на полуострове. В рамках мероприятия участники обсудят особенности приема приезжающих на отдых в Крым, работу туристических объектов в новых реалиях, а также наиболее интересные направления.
2020-06-25T15:00
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