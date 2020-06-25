Онлайн-форум "Крым. Севастополь. Сезон 2020". Прямая трансляция

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Онлайн-форум "Крым. Севастополь. Сезон 2020" станет началом туристического сезона на полуострове. В рамках мероприятия участники обсудят особенности приема приезжающих на отдых в Крым, работу туристических объектов в новых реалиях, а также наиболее интересные направления.

В форуме принимают участие глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, заместитель председателя правительства Севастополя Мария Литовко и другие.