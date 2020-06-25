Вокалист Linkin park отказался выложить песню, записанную с Беннингтоном

Участники американской группы Linkin Park Честер Беннингтон и Майк Шинода выступает на сцене СК "Олимпийский" в Москве

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Один из основателей американской рок-группы Linkin park и ее вокалист Майк Шинода во время трансляции на платформе Twitch рассказал пользователям о неизданной песне, записанной с покойным фронтменом Честером Беннингтоном, Один из основателей американской рок-группы Linkin park и ее вокалист Майк Шинода во время трансляции на платформе Twitch рассказал пользователям о неизданной песне, записанной с покойным фронтменом Честером Беннингтоном, сообщает Spin.

По его словам, эта композиция называется "Friendly fire". Участники Linkin park создавали ее для последнего альбома группы при участии Беннингтона One more light (релиз пластинки состоялся в мае 2017 года). Но песня в итоге так и не вошла в трек-лист.

Поклонники сразу начали требовать в чате, чтобы Шинода выложил"Friendly fire", но тот отказался.

"Вам придется подождать несколько лет, чтобы услышать эту песню", — заявил он.