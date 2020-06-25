https://ria.ru/20200625/1573417096.html
Играй — развивай: школьник создал деловую игру для инвестиций в Удмуртию
Школьник из Удмуртии разработал деловую настольную игру, участники которой смогут инвестировать и развивать регион, сообщается на сайте республики. Автор,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T08:00
2020-06-25T08:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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хорошие новости, экономика
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Школьник из Удмуртии разработал деловую настольную игру, участники которой смогут инвестировать и развивать регион, сообщается на сайте республики. Автор, ученик 11-го класса Михаил Половинистов, считает, что игру можно применять в области туризма, краеведения и образования.
Игрокам предлагается вкладывать игровые деньги в проекты, строить промышленные или социальные объекты, а также взаимодействовать с властью. Половинистов считает, что ее можно адаптировать под конкретные отрасли экономики.
"Это возможность познакомить потенциальных инвесторов с регионом, преподнеся информацию в уникальной форме, дать им возможность узнать и запомнить информацию об Удмуртии", – сообщается на сайте Республики Удмуртия.
В прошлом году Половинистов создал и выпустил на собственные средства историческую игру "Городъ Сарапулъ" о его родном городе. Автор создал атмосферу XIX – начала XX веков, где игроки могут стать купцами и владельцами исторических особняков, заняться торговыми и промышленными делами того времени. Для выпуска тиража школьник смоделировал игру на компьютере, накопил деньги, разработал рекламную кампанию и договорился о сотрудничестве с производителями сувенирной продукции и точками розничной торговли для реализации игр.