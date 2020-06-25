Играй — развивай: школьник создал деловую игру для инвестиций в Удмуртию

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Школьник из Удмуртии разработал деловую настольную игру, участники которой смогут инвестировать и развивать регион, сообщается на сайте республики. Автор, ученик 11-го класса Михаил Половинистов, считает, что игру можно применять в области туризма, краеведения и образования.

Игрокам предлагается вкладывать игровые деньги в проекты, строить промышленные или социальные объекты, а также взаимодействовать с властью. Половинистов считает, что ее можно адаптировать под конкретные отрасли экономики.

"Это возможность познакомить потенциальных инвесторов с регионом, преподнеся информацию в уникальной форме, дать им возможность узнать и запомнить информацию об Удмуртии", – сообщается на сайте Республики Удмуртия.