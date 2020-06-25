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Срезка пантов марала началась на Алтае
В мараловодческих хозяйствах Республики Алтай началась срезка пантов. На сегодняшний день уже заготовлено свыше 45 тысяч килограммов пантов. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T08:00
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РИА Новости
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353
60
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хорошие новости, республика алтай

Срезка пантов марала началась на Алтае

08:00 25.06.2020
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© Официальный сайт Правительства Республики АлтайЗаготовка пантов марала
Заготовка пантов марала
© Официальный сайт Правительства Республики Алтай
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В мараловодческих хозяйствах Республики Алтай началась срезка пантов. На сегодняшний день уже заготовлено свыше 45 тысяч килограммов пантов.
Марал – олень горного Алтая, называемый сибирскими жителями также изюбрь. Его панты – уникальный, не имеющий аналогов продукт, что объясняет высокую цену на них. Значительная часть сырья идет на экспорт в Корею, Китай и другие страны.
В молодых, наполненных кровью рогах содержатся ценные вещества. Они применяются для производства лекарств, показанных для восстановления после инфарктов, при переутомлении.
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На сайте правительства Республики Алтай отмечается, что разведением маралов в регионе занимаются 76 хозяйств, которые ежегодно производят более 38 тонн консервированных пантов. Общее поголовье маралов в Республике Алтай составляет 56,2 тысяч голов, благодаря чему регион занимает лидирующее место в Российской Федерации по концентрации поголовья и производству пантов марала, говорится в сообщении.
Деятельность в области племенного животноводства в данной отрасли в Республике Алтай осуществляют восемь сельхозтоваропроизводителей, в их числе четыре племенных завода и четыре племенных репродуктора.

Средняя продуктивность на одного марала-рогача по республике составляет 7,15 кг", – приводит данные министерство сельского хозяйства Республики Алтай.

Государственная поддержка на развитие мараловодства в 2019 году составила около 22 млн рублей, в том числе на племенное маточное поголовье выделено 8 млн рублей.
В восточной медицине используется также кровь и даже внутренние органы алтайского оленя. Из-за бесконтрольного истребления в XX веке марал оказался под угрозой исчезновения. Лишь разведение животных в маральниках и создание заповедников позволили сохранить этот эндемичный вид. Сейчас алтайские олени занесены в Красную книгу, охота на них запрещена.
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Хорошие новостиХорошие новостиРеспублика Алтай
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