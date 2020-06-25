Срезка пантов марала началась на Алтае

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В мараловодческих хозяйствах Республики Алтай началась срезка пантов. На сегодняшний день уже заготовлено свыше 45 тысяч килограммов пантов.

Марал – олень горного Алтая, называемый сибирскими жителями также изюбрь. Его панты – уникальный, не имеющий аналогов продукт, что объясняет высокую цену на них. Значительная часть сырья идет на экспорт в Корею, Китай и другие страны.

В молодых, наполненных кровью рогах содержатся ценные вещества. Они применяются для производства лекарств, показанных для восстановления после инфарктов, при переутомлении.

На сайте правительства Республики Алтай отмечается, что разведением маралов в регионе занимаются 76 хозяйств, которые ежегодно производят более 38 тонн консервированных пантов. Общее поголовье маралов в Республике Алтай составляет 56,2 тысяч голов, благодаря чему регион занимает лидирующее место в Российской Федерации по концентрации поголовья и производству пантов марала, говорится в сообщении.

Деятельность в области племенного животноводства в данной отрасли в Республике Алтай осуществляют восемь сельхозтоваропроизводителей, в их числе четыре племенных завода и четыре племенных репродуктора.

Средняя продуктивность на одного марала-рогача по республике составляет 7,15 кг", – приводит данные министерство сельского хозяйства Республики Алтай.

Государственная поддержка на развитие мараловодства в 2019 году составила около 22 млн рублей, в том числе на племенное маточное поголовье выделено 8 млн рублей.