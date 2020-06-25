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Эксперты рассказали, какие продукты лучше не есть в самолете
Эксперты рассказали, какие продукты лучше не есть в самолете, сообщает Express. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T00:26
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еда - туризм, туризм, самолеты, новости - туризм

Эксперты рассказали, какие продукты лучше не есть в самолете

00:26 25.06.2020
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© Depositphotos / Sid10Еда на борту самолета
Еда на борту самолета
© Depositphotos / Sid10
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Эксперты рассказали, какие продукты лучше не есть в самолете, сообщает Express.
При приготовлении бортового питания авиакомпании придерживаются жестких стандартов безопасности. Тем не менее, употребление некоторых продуктов может сделать полет менее приятным: если рейс задерживается, часть еды может быть уже непригодной для употребления.
"В ресторанах пища подается незамедлительно. В авиационной промышленности она готовится в компании общественного питания, а затем упаковывается в изолированные контейнеры и доставляется в аэропорты для отправки на борт самолета", — рассказала эксперт по безопасности пищевых продуктов британской авиакомпании Жан Дибл.
Неправильная температура хранения еды — основная причина расстройства желудка. Многие эксперты рекомендуют авиапассажирам покупать пищу в терминале аэропорта или терпеть до места назначения.
Жан Дибл назвал ряд продуктов, употребление которых в самолете нежелательно.
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Во-первых, это молочные продукты, в том числе йогурт и мороженое. Они быстро портятся при нарушении правил хранения. К примеру, при размножении бактерии листерии продукт становится непригоден для употребления, но внешне это никак не определить – неприятного запаха нет, вид не меняется.
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Во-вторых, это мясные деликатесы. Откажитесь на борту от бутербродов с мясом, советует профессор безопасности пищевых продуктов Аврора Сауло. Ведь они не проходят тепловую обработку и могут содержать бактерии.
Лед тоже под запретом. Недавние испытания показали, что водопроводная вода в каждом восьмом самолете недостаточно чистая. Она содержала болезнетворные бактерии, а значит и лед для напитков небезопасен.
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Еще один продукт, от употребления которого в небе лучше отказаться, — рис. Это отличная среда для размножения бактерий, и довольно часто становится причиной отравлений.
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