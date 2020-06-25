МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Эксперты рассказали, какие продукты лучше не есть в самолете, Эксперты рассказали, какие продукты лучше не есть в самолете, сообщает Express.

При приготовлении бортового питания авиакомпании придерживаются жестких стандартов безопасности. Тем не менее, употребление некоторых продуктов может сделать полет менее приятным: если рейс задерживается, часть еды может быть уже непригодной для употребления.

"В ресторанах пища подается незамедлительно. В авиационной промышленности она готовится в компании общественного питания, а затем упаковывается в изолированные контейнеры и доставляется в аэропорты для отправки на борт самолета", — рассказала эксперт по безопасности пищевых продуктов британской авиакомпании Жан Дибл.

Неправильная температура хранения еды — основная причина расстройства желудка. Многие эксперты рекомендуют авиапассажирам покупать пищу в терминале аэропорта или терпеть до места назначения.

Жан Дибл назвал ряд продуктов, употребление которых в самолете нежелательно.

Во-первых, это молочные продукты, в том числе йогурт и мороженое. Они быстро портятся при нарушении правил хранения. К примеру, при размножении бактерии листерии продукт становится непригоден для употребления, но внешне это никак не определить – неприятного запаха нет, вид не меняется.

Во-вторых, это мясные деликатесы. Откажитесь на борту от бутербродов с мясом, советует профессор безопасности пищевых продуктов Аврора Сауло. Ведь они не проходят тепловую обработку и могут содержать бактерии.

Лед тоже под запретом. Недавние испытания показали, что водопроводная вода в каждом восьмом самолете недостаточно чистая. Она содержала болезнетворные бактерии, а значит и лед для напитков небезопасен.