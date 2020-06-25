"У него влиятельный отец": сотрудник Спецсвязи погубил в ДТП беременную

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Заснеженная трасса, превышенная скорость, занос и лобовой удар — два года назад в ДТП, произошедшем по вине начальника Управления спецсвязи по Пермскому краю, погибла беременная сотрудница ГУ ФСИН Наталья Храмцова. По словам ее близких, расследование по уголовному делу затянулось и сдвинулось с мертвой точки лишь после обращения к председателю СК России Александру Бастрыкину. Виновника отправили в колонию, однако он оспорил решение суда и вышел на свободу. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Опасный поворот

Девятнадцатого марта 2018-го Наталья вместе с мужем Антоном и двухлетним сыном поехали в Свердловскую область к родителям супруга. Молодая женщина находилась на восьмом месяце беременности, но чувствовала себя хорошо и села за руль семейного автомобиля Kia Rio. Муж с ребенком расположились на заднем сиденье.

Момент столкновения Антон не помнит — он очнулся в больнице после десяти дней комы. Наталья погибла мгновенно.

© Фото : ГИБДД по Пермскому краю Автомобиль, в котором ехала семья Натальи © Фото : ГИБДД по Пермскому краю Автомобиль, в котором ехала семья Натальи

"Антона спасли лишь своевременная помощь медиков и крепкое здоровье, — рассказывает РИА Новости брат погибшей Максим. — У него была открытая черепно-мозговая травма, после операции он еще долго находился в реанимации. Когда хоронили сестру, нам даже посоветовали оставить для него место на кладбище. Ребенок повредил шею, несколько дней пролежал на вытяжке, но в итоге оклемался".

За рулем встречного Hyundai Solaris находился 38-летний начальник Управления специальной связи по Пермскому краю Алексей Куликов. Он возвращался из Екатеринбурга, где был в служебной командировке. Куликов также получил серьезные травмы, но, в отличие от Антона, из машины выбрался самостоятельно.

ДТП снял видеорегистратор, установленный в салоне Solaris. На записи видно, как легковушку заносит на повороте заснеженной дороги и выбрасывает на встречную полосу. Основной удар как раз пришелся на водительскую сторону Kia.

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Отложенный допрос

Уголовное дело возбудили по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью".

Как правило, расследованием таких преступлений занимается МВД. Но поскольку обвиняемый оказался сотрудником Спецсвязи, все материалы передали в Суксунский следственный отдел СК России по Пермскому краю.

Когда Антона перевели в общую палату, его навестил следователь. Несмотря на сломанную челюсть и шинированные зубы, пострадавший не отказался от разговора и объяснил, что его супруга ехала с разрешенной скоростью, а ребенок, как и положено, находился в детском кресле. Оба пассажира были пристегнуты ремнями безопасности.

Куликова же допросить никак не удавалось — не позволяла травма головы. "Уже потом один из сотрудников СК России признался, что на него оказывали давление, — вспоминает Максим. — Дали установку всячески затягивать следствие. Дело в том, что отец Куликова — очень влиятельный человек. Он до сих пор занимает пост руководителя Управления спецсвязи по Свердловской области, которой подчиняется пермский филиал. То есть два года назад он был непосредственным начальником собственного сына, а это в госструктурах не приветствуется".

Узнав у лечащего врача Куликова, что тот вполне восстановился после аварии, Максим сообщил об этом следователю и попросил наконец побеседовать с подозреваемым. Но в ответ услышал совет не вмешиваться.

Спустя полгода после аварии родственники погибшей обратились к председателю СК России Бастрыкину. После этого все материалы передали в краевое управление — в отдел по расследованию особо важных дел. Куликова сразу допросили, предъявили обвинение. Он со всем согласился и принес извинения семье Храмцовых.

© Фото : предоставленно родственниками погибшей Куликов во время оглашения приговора © Фото : предоставленно родственниками погибшей Куликов во время оглашения приговора

По версии СК России, Solaris занесло и выбросило на встречную полосу из-за превышения скорости.

В итоге начальника регионального управления уволили со службы, а Суксунский городской суд Пермского края признал его виновным и приговорил к трем с половиной годам колонии-поселения.

Куликов несколько раз обжаловал это решение. И своего добился: через пять месяцев вердикт отменили, осужденного выпустили на свободу, а дело отправили на новое рассмотрение.

Поиск виновных

Поскольку в момент аварии Куликов был при исполнении, в ситуацию вмешался Главный центр специальной связи.

"На заседании представитель ведомства заявил, что в аварии виновен супруг погибшей, — объясняет адвокат Анастасия Шардакова. — Дескать, ему не следовало разрешать жене садиться за руль, хотя правила дорожного движения не запрещают беременной управлять автомобилем. Кроме того, Наталья была опытным водителем со стажем более десяти лет".

РИА Новости обратилось в Главный центр специальной связи, но там лишь сказали, что Куликов уже не их сотрудник. Выступление в суде своего представителя ведомство никак не прокомментировало. При этом, по словам родственников погибшей, Куликов продолжает там работать, только в должности советника.

"Вину он признает, в содеянном раскаивается, — объясняет его защитник Людмила Антонова. — Почему автомобиль занесло, Куликов не помнит, так как получил тяжелую травму головы. Кроме того, на стадии предварительного следствия он возместил материально-моральный ущерб в соответствии со своими возможностями".

По мнению Шардаковой, Куликов занял очень удобную позицию: с одной стороны, он все признает и раскаивается. С другой, его защитники и сотрудники Спецсвязи пытаются переложить ответственность либо на потерпевших, либо и вовсе на других людей.

"Выдвигались версии, что супруг Натальи не был пристегнут ремнем безопасности. Что авария произошла по вине дорожных служб, не расчистивших трассу от снега, — перечисляет адвокат. — Или была неисправна машина Спецсвязи, хотя сотрудники ведомства, отвечающие за обслуживание транспорта, это опровергли".

Во вторник, 23 июня, Суксунский городской суд огласил новый приговор. На этот раз срок уменьшили: три года колонии-поселения. Впрочем, ставить точку в деле еще рано. Защита Куликова намерена обжаловать решение в вышестоящей инстанции, а сам он останется под подпиской о невыезде, пока окончательный вердикт не вступит в силу.