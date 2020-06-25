Ученые назвали три гарантированных способа остаться одиноким

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Альфия Еникеева. Судя по исследованиям, курение, алкоголь и лишний вес опасны для здоровья не так, как одиночество. Социальная изоляция способна спровоцировать инфаркт, инсульт и даже онкологию. Причем от этого не застрахован никто, включая людей общительных. О том, какие привычки приводят к уединенному образу жизни, — в материале РИА Новости.
Одиночество убивает
Анализ данных 180 тысяч человек показал, что низкий уровень социального взаимодействия увеличивает шансы заработать инсульт на 32%, а ишемическую болезнь сердца — на 29%. То есть почти на треть повышает риск развития сердечно-сосудистых нарушений. Кроме того, у одиночек иммунитет слабее и они чаще подхватывают инфекции.
Люди, которые не состоят в браке и не поддерживают регулярных контактов с друзьями и родными, на 15% чаще умирают от онкологических заболеваний. Американские ученые предположили, что это связано с нарушением выработки определенных гормонов. По крайней мере, у серых крыс (основные модельные организмы в нейробиологии и физиологии) срабатывает именно этот механизм. В отдельных клетках без сородичей животные быстро заболевают раком и погибают.
Кошки не помогут
Британские исследователи подсчитали: убежденные холостяки после 65 лет страдают старческим слабоумием на 42% чаще, чем те, кто в браке или у кого есть постоянные отношения.
При этом шансы устроить личную жизнь связаны сразу с несколькими привычками. Одна из них, как ни удивительно, — выбор домашнего питомца.
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Американские ученые заметили: кошатников женщины считают более чувствительными, но менее мужественными и потому не подходящими для серьезных отношений. В ходе эксперимента исследователи попросили около полутора тысяч участниц в возрасте от 18 до 24 лет оценить представителей сильного пола по фотографиям. Появление в кадре кошки сразу снижало их привлекательность — причем эффект был особенно выражен у любительниц собак.
Что касается собачников, то они, как правило, более удачливы на любовном фронте. В экспериментах французских исследователей женщины охотнее давали номер телефона прохожим с псом на поводке, чем мужчинам без питомца — 28,3% против 9,2%.
© Animals 2020В эксперименте американских ученых одни и те же мужчины становились менее привлекательными в глазах женщин, если у них в руках появлялась кошка
В эксперименте американских ученых одни и те же мужчины становились менее привлекательными в глазах женщин, если у них в руках появлялась кошка
Курение изолирует
Согласно работе британских генетиков, любители сигарет часто ощущают себя одинокими, даже если в реальности это не так. Ученые проанализировали данные о геномах почти миллиона человек, обращая особое внимание на определенные участки ДНК. Оказалось, несколько однонуклеотидных полиморфизмов одновременно влияют на развитие пристрастия к табаку и возникновению чувства одиночества. Причинно-следственная связь работает в обе стороны: курение заставляет чувствовать себя изгоем и человек чаще тянется к сигарете.
По мнению генетиков, механизм здесь такой же, как при развитии депрессии, спровоцированной табачной зависимостью: никотин воздействует на ацетилхолиновые рецепторы, а затем — на синтез дофамина и серотонина.
Интересно, что между одиночеством и привычкой выпить лишнего никакой взаимосвязи на уровне ДНК не обнаружили.
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Богатые тоже плачут
Вероятность одинокой жизни, а значит, и проблем со здоровьем выше у тех, кто нацелен прежде всего на максимальный заработок. Американские ученые доказали: стремление к обогащению часто сопровождается социальной оторванностью. Чрезмерная зависимость от служебных дел, постоянные спешка и стресс — в итоге меньше общения с друзьями и родными.
Исследователи задали 345 добровольцам вопросы о доходах, эмоциональном состоянии и времени, проводимом с близкими. Выяснилось, что сосредоточенность на финансовом росте приводит к нехватке общения и частому ощущению одиночества.
Дальнейшие эксперименты, в которых участвовало более тысячи волонтеров, подтвердили выводы ученых: самовыражение через высокий заработок сокращает число контактов и человек чувствует себя отрезанным от мира.
Избавиться от одиночества не так-то просто. По данным исследователей из Университета Чикаго, это состояние заставляет человека расширять границы личного пространства и мешает сблизиться с другими людьми.
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