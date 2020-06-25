Ученые назвали три гарантированных способа остаться одиноким

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Альфия Еникеева. Судя по исследованиям, курение, алкоголь и лишний вес опасны для здоровья не так, как одиночество. Социальная изоляция способна спровоцировать инфаркт, инсульт и даже онкологию. Причем от этого не застрахован никто, включая людей общительных. О том, какие привычки приводят к уединенному образу жизни, — в материале РИА Новости.

Одиночество убивает

Анализ данных 180 тысяч человек показал , что низкий уровень социального взаимодействия увеличивает шансы заработать инсульт на 32%, а ишемическую болезнь сердца — на 29%. То есть почти на треть повышает риск развития сердечно-сосудистых нарушений. Кроме того, у одиночек иммунитет слабее и они чаще подхватывают инфекции.

Люди, которые не состоят в браке и не поддерживают регулярных контактов с друзьями и родными, на 15% чаще умирают от онкологических заболеваний. Американские ученые предположили, что это связано с нарушением выработки определенных гормонов. По крайней мере, у серых крыс (основные модельные организмы в нейробиологии и физиологии) срабатывает именно этот механизм. В отдельных клетках без сородичей животные быстро заболевают раком и погибают.

Кошки не помогут

Британские исследователи подсчитали : убежденные холостяки после 65 лет страдают старческим слабоумием на 42% чаще, чем те, кто в браке или у кого есть постоянные отношения.

При этом шансы устроить личную жизнь связаны сразу с несколькими привычками. Одна из них, как ни удивительно, — выбор домашнего питомца.

Американские ученые заметили : кошатников женщины считают более чувствительными, но менее мужественными и потому не подходящими для серьезных отношений. В ходе эксперимента исследователи попросили около полутора тысяч участниц в возрасте от 18 до 24 лет оценить представителей сильного пола по фотографиям. Появление в кадре кошки сразу снижало их привлекательность — причем эффект был особенно выражен у любительниц собак.

Что касается собачников, то они, как правило, более удачливы на любовном фронте. В экспериментах французских исследователей женщины охотнее давали номер телефона прохожим с псом на поводке, чем мужчинам без питомца — 28,3% против 9,2%.

© Animals 2020 В эксперименте американских ученых одни и те же мужчины становились менее привлекательными в глазах женщин, если у них в руках появлялась кошка © Animals 2020 В эксперименте американских ученых одни и те же мужчины становились менее привлекательными в глазах женщин, если у них в руках появлялась кошка

Курение изолирует

Согласно работе британских генетиков, любители сигарет часто ощущают себя одинокими, даже если в реальности это не так. Ученые проанализировали данные о геномах почти миллиона человек, обращая особое внимание на определенные участки ДНК. Оказалось, несколько однонуклеотидных полиморфизмов одновременно влияют на развитие пристрастия к табаку и возникновению чувства одиночества. Причинно-следственная связь работает в обе стороны: курение заставляет чувствовать себя изгоем и человек чаще тянется к сигарете.

По мнению генетиков, механизм здесь такой же, как при развитии депрессии, спровоцированной табачной зависимостью: никотин воздействует на ацетилхолиновые рецепторы, а затем — на синтез дофамина и серотонина.

Интересно, что между одиночеством и привычкой выпить лишнего никакой взаимосвязи на уровне ДНК не обнаружили.

Богатые тоже плачут

Вероятность одинокой жизни, а значит, и проблем со здоровьем выше у тех, кто нацелен прежде всего на максимальный заработок. Американские ученые доказали : стремление к обогащению часто сопровождается социальной оторванностью. Чрезмерная зависимость от служебных дел, постоянные спешка и стресс — в итоге меньше общения с друзьями и родными.

Исследователи задали 345 добровольцам вопросы о доходах, эмоциональном состоянии и времени, проводимом с близкими. Выяснилось, что сосредоточенность на финансовом росте приводит к нехватке общения и частому ощущению одиночества.

Дальнейшие эксперименты, в которых участвовало более тысячи волонтеров, подтвердили выводы ученых: самовыражение через высокий заработок сокращает число контактов и человек чувствует себя отрезанным от мира.