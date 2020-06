Черным здесь не место. Почему афроамериканцы исчезают из рекламы

Это вам не тетя

Исчезнет с прилавков и знакомая многим поколениям американцев манная каша Cream of Wheat, эмблема которой — повар Растус: этим именем с конца XIX века пренебрежительно называли чернокожих.

Мода на расизм

При этом интересно, что компания Nike, которую обвиняли в эксплуатации детей на фабриках в странах третьего мира, считается одной из самых передовых в деле борьбы с расизмом. Так, в 2018 году лицом юбилейной, 30-й кампании Just Do It стал игрок в американский футбол Колин Каперник — именно он задал тренд на коленопреклонение при исполнении американского гимна в знак солидарности с афроамериканским сообществом США. Во время нынешних протестов на одно колено вставали политики и полицейские.