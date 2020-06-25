Черным здесь не место. Почему афроамериканцы исчезают из рекламы

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Софья Мельничук. Прочь с этикеток — добро пожаловать на обложки: в США начался масштабный ребрендинг товаров, напоминающих о временах рабства. Компании старательно открещиваются от расизма, журналы приглашают афроамериканцев на первые полосы, а модные дома — на подиумы. Однако в искренности такой политики многие сомневаются.

Это вам не тетя

Чернокожая толстушка с лоснящимися щеками и широкой улыбкой заботится о детях хозяина больше, чем о собственной семье. Поколения американских любителей панкейков и сиропов именно так представляли себе "тетю Джемайму" — символ бренда, принадлежащего компании Quaker Foods.

Смеси для приготовления блинов фирма вывела на рынок в 1889-м. Эмблемой выбрали героиню одноименной песни — гротескную улыбчивую негритянку, всегда готовую помочь белой хозяйке. В качестве черной "мамми" на картонной коробке появилась бывшая рабыня Нэнси Грин.

Бренд — один из самых узнаваемых в США, и никто не предполагал, что однажды его стыдливо заменят. Но июнь 2020 года покончил со многими символами, связанными с рабовладением.

"Мы признаем, что образ "тети Джемаймы" основан на расистском стереотипе, — заявила представитель маркетингового офиса Quaker Foods Кристин Крепфл. — Несколько лет мы работали над преобразованием бренда, но теперь понимаем: изменения были недостаточными".

© REUTERS / Brendan McDermid Упаковки с рисом бренда Uncle Ben's на полке в супермаркете в Нью-Йорке © REUTERS / Brendan McDermid Упаковки с рисом бренда Uncle Ben's на полке в супермаркете в Нью-Йорке

Не успели объявить о переименовании "тети", как компания Mars решила избавиться от "дяди Бена": на коробках с рисом мы уже не увидим улыбающегося чернокожего слугу. Образ, известный с 1946 года и популярный даже в России с 90-х, ассоциируется с техасскими рисовыми плантациями. На этикетках — портрет повара и официанта из Чикаго.

"Мы прислушиваемся к голосам потребителей, особенно чернокожих. Пора изменить бренд "дядя Бен", в том числе его визуальную часть", — заявили в Mars.

Та же участь постигла еще два продукта, чью символику связывают с ностальгией по старому Югу. Сироп "Миссис Баттерворт" продавали в бутылках, формой напоминающих чернокожую "мамми". "Бренд должен отсылать к образу любящей бабушки", — объясняла компания Conagra Brands. Сейчас маркетинговую стратегию пересматривают.

Исчезнет с прилавков и знакомая многим поколениям американцев манная каша Cream of Wheat, эмблема которой — повар Растус: этим именем с конца XIX века пренебрежительно называли чернокожих.

Обращения "тетя" и "дядя" считаются неполиткорректными — в эпоху рабовладения южане использовали их вместо "мистер" и "мисс", обращаясь к возрастным невольникам. Продукты "из прошлого" давно вызывают критику — особенно у молодого поколения, не ностальгирующего по "старым добрым временам". Ребрендинг провели бы в любом случае, но массовые протесты значительно ускорили процесс.

© REUTERS / Brendan McDermid Сиропы брендов Aunt Jemima и Mrs Butterworth's на полке магазина в Бруклине © REUTERS / Brendan McDermid Сиропы брендов Aunt Jemima и Mrs Butterworth's на полке магазина в Бруклине

Мода на расизм

Обвинения в расизме ударили и по кутюрье. На фоне протестов многие марки дизайнерской одежды публикуют в соцсетях посты в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение") с осуждением расизма и насилия. Однако не все купились на демонстративные призывы к справедливости.

Модным домам, которые сейчас активно продвигают в интернете темнокожих манекенщиц, припомнили недавнюю дискриминацию по цвету кожи. "Не думаю, что за этим стоит долгосрочное желание устойчивых изменений, — объяснила CNN главный редактор Teen Vogue афроамериканка Линдси Пиплс Вагнер. — Сегодня любой может примкнуть к движению BLM в соцсетях, но что вы делаете дома или в офисе? Почему не подключаете связи, не работаете над проблемой в полную силу?"

Правда, бренд Vogue и сам борется с репутацией закоренелых расистов. "Время, проведенное в журнале, — самое тяжелое за всю мою карьеру, — призналась Шелби Айви Кристи, поступившая в редакцию медиаменеджером в 2016 году. — Травля, проверки от белокожих коллег, неблагодарная работа, ничтожный оклад и расизм…"

В своем микроблоге девушка описала, как белые коллеги-мужчины уничижительно пародировали чернокожих рэперов и недоплачивали афроамериканским сотрудникам. "Пошло все к черту, пусть меня засудят, но я скажу: меня повысили до директора, прибавили пять тысяч долларов — и все равно я получала на 50 тысяч меньше, чем белая женщина до меня", — заключила Кристи.

В соцсетях журналу припомнили и фотосессию бывшего креативного директора Vogue Грейс Коддингтон: у нее на кухне стояла сахарница в виде чернокожей служанки. Апрельская обложка 2019 года демонстрировала талантливых женщин всех рас, но на возвышении в центре все-таки оказались белокожие актрисы — Скарлетт Йоханссон и Лея Сейду. А баскетболист Леброн Джеймс в 2008 году и вовсе появился на обложке в образе Кинг-Конга.

При этом интересно, что компания Nike, которую обвиняли в эксплуатации детей на фабриках в странах третьего мира, считается одной из самых передовых в деле борьбы с расизмом. Так, в 2018 году лицом юбилейной, 30-й кампании Just Do It стал игрок в американский футбол Колин Каперник — именно он задал тренд на коленопреклонение при исполнении американского гимна в знак солидарности с афроамериканским сообществом США. Во время нынешних протестов на одно колено вставали политики и полицейские.

Расистские рекламные кампании и продукты регулярно попадают под шквал критики борцов за справедливость. Тем не менее маркетинговые директора часто "промахиваются" и навлекают на себя гнев толпы. Решает ли ребрендинг проблему расизма, сказать сложно.

"Мы уже устали от того, что бренды не отвечают за свои слова, — говорит Линдси Пиплс Вагнер. — Легко примкнуть к движению и объявить, что вас волнует проблема дискриминации. Многие фирмы повторяют это годами, но надо не говорить, а делать, нужны системные изменения. Именно этого сейчас и требуют от брендов", — подводит итоги главред Teen Vogue.