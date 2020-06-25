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https://ria.ru/20200625/1573381711.html
Джулианна Мур сыграет аферистку
Джулианна Мур сыграет мошенницу в новом проекте Apple и A24, сообщает THR. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T03:19
культура
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джулианна мур (джули смит)
стивен кинг
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155350/00/1553500091_0:400:2929:2048_1400x0_80_0_0_217d99ed8da13a381e87693f6aa81e53.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
кино и сериалы, новости культуры, джулианна мур (джули смит), стивен кинг, манхэттен

Джулианна Мур сыграет аферистку

03:19 25.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАмериканская актриса Джулианна Мур на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Американская актриса Джулианна Мур на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Джулианна Мур сыграет мошенницу в новом проекте Apple и A24, сообщает THR.
Сценарий к фильму, который называется "Sharper" ("Аферистка"), написали Брайан Гейтвуд и Алессандро Танака.
В нем речь идет об аферистке, которая вращается в среде миллиардеров Манхэттена. Мур также выступит продюсером проекта.
Сейчас актриса сейчас работает над минисериалом "История Лизи" по роману Стивена Кинга.
Кадр из фильма Мумия
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжулианна Мур (Джули Смит)Стивен КингМанхэттен
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