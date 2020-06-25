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Актеры поддержали пожилых людей на карантине
За два месяца акции в поддержку подопечных фонда "Старость в радость", Дарья Мороз, Никита Ефремов, Юлия Снигирь и другие артисты онлайн пообщались с более чем... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T01:47
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573356094_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_f85f12cfafb66ef93d06edadd4282399.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
театр, кино и сериалы, новости культуры, дарья мороз, мария ивакова, юлия снигирь, джуд лоу, ростовская область, рязанская область, жизнь без преград

Актеры поддержали пожилых людей на карантине

01:47 25.06.2020
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© Start Акция в поддержку подопечных фонда "Старость в радость"
Акция в поддержку подопечных фонда Старость в радость
© Start
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. За два месяца акции в поддержку подопечных фонда "Старость в радость", Дарья Мороз, Никита Ефремов, Юлия Снигирь и другие артисты онлайн пообщались с более чем 200 пожилыми людьми.
"Благотворительная акция началась во время карантина, когда фондам была особенно необходима поддержка. Каждую неделю обязанности волонтеров фонда "Старость в радость" брали на себя звезды и по видеосвязи разговаривали с бабушками и дедушками, раскалывали истории и стихотворения, пели песни и хулиганские частушки", — рассказали в пресс-службе организатора, видеосервисе Start.
Дарья Мороз пела частушки и романсы, Никита Ефремов — песни под гитару. Причем активно выступали не только артисты, но и подопечные фонда.
Юлия Снигирь рассказывала о съемках в сериале Паоло Соррентино "Новый папа". Актриса также отвечала на вопросы о том, каково ей было работать с Джудом Лоу (который исполнил там главную роль).
© Start

Никита Ефремов во время видеовонка в поддержку подопечных фонда "Старость в радость".

Акция в поддержку подопечных фонда Старость в радость
1 из 4

Никита Ефремов во время видеовонка в поддержку подопечных фонда "Старость в радость".

© Start
© Start Акция в поддержку подопечных фонда "Старость в радость".
Акция в поддержку подопечных фонда Старость в радость
2 из 4
Акция в поддержку подопечных фонда "Старость в радость".
© Start
© Start

Мороз во время видеозвонка в поддержку подопечных фонда "Старость в радость".

Акция в поддержку подопечных фонда Старость в радость
3 из 4

Мороз во время видеозвонка в поддержку подопечных фонда "Старость в радость".

© Start
© Start Акция в поддержку подопечных фонда "Старость в радость".
Акция в поддержку подопечных фонда Старость в радость
4 из 4
Акция в поддержку подопечных фонда "Старость в радость".
© Start
1 из 4

Никита Ефремов во время видеовонка в поддержку подопечных фонда "Старость в радость".

© Start
2 из 4
Акция в поддержку подопечных фонда "Старость в радость".
© Start
3 из 4

Мороз во время видеозвонка в поддержку подопечных фонда "Старость в радость".

© Start
4 из 4
Акция в поддержку подопечных фонда "Старость в радость".
© Start
Онлайн-встречи продолжаются, но и офлайн тоже уже запланированы, после отмены всех ограничений. Так, Максим Лагашкин и Екатерина Сутулова обещали приготовить подопечным из Рязанской области уху и испечь пироги.
А Никита Ефремов и Мария Ивакова договорилось с домиком из Ростовской области приехать и снова спеть песню "Как много девушек хороших" и прочитать отрывок из "Василия Теркина".
В пресс-службе рассказали, что Start также направил часть выручки от подписки на сервис в поддержку фонда. Более 2,5 миллиона рублей пошли на приобретение средств гигиены и дезинфекции, а также на оплату труда дополнительного персонала, который фонд нанимает в дома престарелых и для помощи пожилым людям на дому.
В сервисе отметили, что пожилым людям по-прежнему нужны антисептики, средства гигиены, средства ухода и — в дополнение к однообразному меню — сладкие гостинцы. А также, безусловно, общение.
Каждый желающий может помочь им на starikam.org и стать видеоволонтером фонда.
Актер Никита Ефремов на коктейле по случаю выхода рейтинга 100 самых стильных по версии GQ
6 мая, 08:00Культура
Никита Ефремов: "Работать на данный момент — это роскошь"
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КультураТеатрКино и сериалыНовости культурыДарья МорозМария ИваковаЮлия СнигирьДжуд ЛоуРостовская областьРязанская областьЖизнь без преград
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