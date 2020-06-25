Актеры поддержали пожилых людей на карантине

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. За два месяца акции в поддержку подопечных фонда "Старость в радость", Дарья Мороз, Никита Ефремов, Юлия Снигирь и другие артисты онлайн пообщались с более чем 200 пожилыми людьми.

"Благотворительная акция началась во время карантина, когда фондам была особенно необходима поддержка. Каждую неделю обязанности волонтеров фонда "Старость в радость" брали на себя звезды и по видеосвязи разговаривали с бабушками и дедушками, раскалывали истории и стихотворения, пели песни и хулиганские частушки", — рассказали в пресс-службе организатора, видеосервисе Start.

Дарья Мороз пела частушки и романсы, Никита Ефремов — песни под гитару. Причем активно выступали не только артисты, но и подопечные фонда.

Юлия Снигирь рассказывала о съемках в сериале Паоло Соррентино "Новый папа". Актриса также отвечала на вопросы о том, каково ей было работать с Джудом Лоу (который исполнил там главную роль).

© Start Никита Ефремов во время видеовонка в поддержку подопечных фонда "Старость в радость". 1 из 4 Никита Ефремов во время видеовонка в поддержку подопечных фонда "Старость в радость". © Start © Start Акция в поддержку подопечных фонда "Старость в радость". 2 из 4 Акция в поддержку подопечных фонда "Старость в радость". © Start © Start Мороз во время видеозвонка в поддержку подопечных фонда "Старость в радость". 3 из 4 Мороз во время видеозвонка в поддержку подопечных фонда "Старость в радость". © Start © Start Акция в поддержку подопечных фонда "Старость в радость". 4 из 4 Акция в поддержку подопечных фонда "Старость в радость". © Start 1 из 4 Никита Ефремов во время видеовонка в поддержку подопечных фонда "Старость в радость". © Start 2 из 4 Акция в поддержку подопечных фонда "Старость в радость". © Start 3 из 4 Мороз во время видеозвонка в поддержку подопечных фонда "Старость в радость". © Start 4 из 4 Акция в поддержку подопечных фонда "Старость в радость". © Start

Онлайн-встречи продолжаются, но и офлайн тоже уже запланированы, после отмены всех ограничений. Так, Максим Лагашкин и Екатерина Сутулова обещали приготовить подопечным из Рязанской области уху и испечь пироги.

А Никита Ефремов и Мария Ивакова договорилось с домиком из Ростовской области приехать и снова спеть песню "Как много девушек хороших" и прочитать отрывок из "Василия Теркина".

В пресс-службе рассказали, что Start также направил часть выручки от подписки на сервис в поддержку фонда. Более 2,5 миллиона рублей пошли на приобретение средств гигиены и дезинфекции, а также на оплату труда дополнительного персонала, который фонд нанимает в дома престарелых и для помощи пожилым людям на дому.

В сервисе отметили, что пожилым людям по-прежнему нужны антисептики, средства гигиены, средства ухода и — в дополнение к однообразному меню — сладкие гостинцы. А также, безусловно, общение.