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Шарлиз Терон рассказала об отношениях с Шоном Пенном
Актриса Шарлиз Терон в беседе с Говардом Стерном заявила, что никогда не была помолвлена с Шоном Пенном, когда ведущий спросил ее об этом, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T04:17
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
новости культуры, шоу-бизнес, шарлиз терон, шон пенн, париж

Шарлиз Терон рассказала об отношениях с Шоном Пенном

04:17 25.06.2020
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© AP Photo / Invision/Joel RyanАмериканская модель и киноактриса южноафриканского происхождения Шарлиз Терон и американский актер и кинорежиссер Шон Пенн . 68-й Каннский кинофестиваль
Американская модель и киноактриса южноафриканского происхождения Шарлиз Терон и американский актер и кинорежиссер Шон Пенн . 68-й Каннский кинофестиваль
© AP Photo / Invision/Joel Ryan
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Актриса Шарлиз Терон в беседе с Говардом Стерном заявила, что никогда не была помолвлена с Шоном Пенном, когда ведущий спросил ее об этом, сообщает Daily Mail.
"Что? Это неправда. Не было никакого "я почти вышла замуж за Шона". Нет. Мы просто встречались, на этом все", — прокомментировала Терон.
Актриса подчеркнула, что их действительно связывали романтические отношения, которые продлились чуть больше года, и ни к чему в итоге не привели.

"Я никогда не собиралась выходить за него замуж", — уточнила обладательница премии "Оскар".

Шарлиз Терон начала встречаться с Шоном Пенном в декабре 2013 года. Через год издание Us Weekly сообщило, что пара тайно обручилась в Париже, ссылаясь на свои источники. В июне 2015 года актеры расстались.
Незадолго до разрыва Терон рассказала в интервью Vogue, что никогда "не мечтала о свадебном платье" (актриса ни разу не была замужем). Сейчас она подтвердила свои слова в беседе с Говардом Стерном.

"Никогда не хотела замуж и не считала это важным. Могу поклясться жизнью моих детей, что я не была одинокой и не чувствовала себя такой", — заявила Шарлиз Терон.

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