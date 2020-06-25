Шарлиз Терон рассказала об отношениях с Шоном Пенном

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Актриса Шарлиз Терон в беседе с Говардом Стерном заявила, что никогда не была помолвлена с Шоном Пенном, когда ведущий спросил ее об этом, сообщает Daily Mail.
"Что? Это неправда. Не было никакого "я почти вышла замуж за Шона". Нет. Мы просто встречались, на этом все", — прокомментировала Терон.
Актриса подчеркнула, что их действительно связывали романтические отношения, которые продлились чуть больше года, и ни к чему в итоге не привели.
"Я никогда не собиралась выходить за него замуж", — уточнила обладательница премии "Оскар".
Шарлиз Терон начала встречаться с Шоном Пенном в декабре 2013 года. Через год издание Us Weekly сообщило, что пара тайно обручилась в Париже, ссылаясь на свои источники. В июне 2015 года актеры расстались.
Незадолго до разрыва Терон рассказала в интервью Vogue, что никогда "не мечтала о свадебном платье" (актриса ни разу не была замужем). Сейчас она подтвердила свои слова в беседе с Говардом Стерном.
"Никогда не хотела замуж и не считала это важным. Могу поклясться жизнью моих детей, что я не была одинокой и не чувствовала себя такой", — заявила Шарлиз Терон.