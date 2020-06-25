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Опыт проведения электронного голосования в мире
Впервые термин "электронное голосование" (electronic(al) voting – evoting) был введен в 1960-х годах, когда во всем мире применялось голосование с помощью... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T03:05
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справки

Опыт проведения электронного голосования в мире

03:05 25.06.2020
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© AFP 2020 / Raigo PajulaЖенщина сидит перед компьютером, чтобы проголосовать на всеобщих выборах в Эстонии. Таллин, 28 февраля 2011 года
Женщина сидит перед компьютером, чтобы проголосовать на всеобщих выборах в Эстонии. Таллин, 28 февраля 2011 года
© AFP 2020 / Raigo Pajula
Впервые термин "электронное голосование" (electronic(al) voting – evoting) был введен в 1960-х годах, когда во всем мире применялось голосование с помощью бумажных бюллетеней. Новое понятие подразумевало, что волеизъявление голосующих избирателей выражается с помощью электронных средств. Использование интернета и телефона для голосования стало обсуждаться лишь в 1980-х годах, но эти средства не предполагалось использовать на всеобщих выборах или референдумах вследствие их слабой информационной защищенности. Первые системные публикации на тему электронных выборов появились в 1981 году, а первые масштабные экспериментальные шаги в этом направлении были сделаны в начале 2000-х годов.
В настоящее время многие страны активно разрабатывают национальные проекты электронного голосования избирателей, в том числе интернет-голосование.
Эстония является первой страной в мире, использовавшей систему электронного голосования на республиканских выборах. Данный вид голосования с учитывающимся результатом в Эстонии проводится с 2005 года. В настоящее время в Эстонии около трети голосов отдаются по интернету. Голосование через интернет возможно в период досрочного голосования (от десяти до четырех дней до дня выборов). Для того, чтобы проголосовать онлайн, избирателю требуется компьютер, подключенный к интернету; ID-карта с действующими сертификатами, mobiil-ID или электронно-цифровое удостоверение личности с PIN-кодами. Перед голосованием гражданину необходимо загрузить в компьютер приложение избирателя. Оно автоматически проверит наличие у избирателя права голоса и отобразит правильный список кандидатов. После осуществления выбора приложение зашифрует голос избирателя. Избиратель подтверждает голос цифровой подписью, после чего приложение передает его на сервер сбора голосов. Избиратель может проверить, правильно ли была осуществлена передача и прием голоса, при помощи отдельного приложения для смарт-устройств.
В соответствии с Избирательным кодексом Армении отдельные категории зарубежных армянских избирателей (сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений в иностранных государствах и члены их семей; армянские военнослужащие, находящиеся в соответствующих иностранных государствах в длительной командировке или проходящие там обучение, а также сотрудники зарубежных представительств зарегистрированных в Армении организаций, а также члены их семей) могут принимать участие в интернет-голосовании при проведении парламентских выборов.
В октябре 2018 года правительство Каталонии (Испания) одобрило законопроект о применении модели электронного голосования для голосования избирателей – жителей Каталонии, находящихся за пределами территории Испании, в региональных и муниципальных выборах. В ноябре 2018 года правительство Каталонии объявило о намерении распространить интернет-голосование на всех избирателей.
В ряде канадских провинций используется интернет-голосования избирателей на муниципальных выборах. Например, в более десяти муниципалитетах провинции Онтарио дистанционное голосование было введено в 2003 году. В ходе муниципальных выборов в 2018 году онлайн голосование было доступно в 194 из 444 муниципалитетов, при этом в 80% из них электронное голосование было единственным доступным вариантом. В провинции Новая Шотландия в ходе муниципальных выборов в 2016 году 20 муниципалитетов предлагали избирателям проголосовать через интернет.
В Мексике при проведении в 2012 году муниципальных выборов в городе Мехико впервые в пилотном режиме была использована технология интернет-голосования зарубежных мексиканских избирателей – жителей города, находящихся за пределами территории Мексики.
При проведении в июле 2018 года президентских выборов зарубежные мексиканские избиратели впервые могли бы принять участие в интернет-голосовании, однако, в связи с наличием определенных организационно-технических проблем и временных ограничений такое голосование не было проведено.
В ходе местных выборов в 2020-2021 годах граждане нескольких штатов, проживающие за границей, смогут проголосовать дистанционно. Это возможно в штатах Нижняя Калифорния, Чиуауа, Мехико, Колима, Герреро, Халиско, Мичоакан, Наярит, Керетаро, Сан-Луис-Потоси и Сакатекас.
В соответствии с законодательством Новой Зеландии зарубежные избиратели могут принимать участие в интернет-голосовании при проведении парламентских выборов.
Избирательное законодательство Панамы предусматривает голосование по интернет для отдельных категорий зарубежных панамских избирателей.
В США имеются специальные законодательные акты об организации голосования зарубежных американских избирателей, в частности, Акт о голосовании зарубежных избирателей (1986), в соответствии с которым Министерство обороны США оказывает необходимое содействие избирателям-военнослужащим в реализации их избирательных прав в случае нахождения за пределами территории США в период проведения федеральных выборов, а также Акт о совершенствовании организации голосования военнослужащих, находящихся за пределами территории страны ((MOVE Act, 2009 год).
В зависимости от штата гражданин США, находящийся за рубежом, имеет возможность вернуть заполненный открепительный избирательный бюллетень, послав его по почте, электронной почте в виде прикрепленного файла или зайдя на защищенный интернет-портал.
Во Франции зарубежные избиратели могут проголосовать онлайн на выборах в законодательные органы. Однако этот метод голосования не распространяется на другие выборы (президентские, европейские, референдум).
В разные годы в ряде стран голосование онлайн проводилось в тестовом режиме.
В Австралии при проведении в 2007 году федеральных парламентских выборов в экспериментальном порядке было организовано пилотное интернет-голосование для отдельных категорий зарубежных австралийских избирателей (военнослужащих).
В Великобритании в 2000-2007 годах в отдельных графствах при проведении муниципальных выборов применялась технология интернет-голосования избирателей, затем от ее дальнейшего применения отказались.
В индийском штате Гуджарат в период с 2010 по 2015 год экспериментальное интернет-голосование применялось в ходе муниципальных и местных выборов разного уровня.
В Нидерландах технология интернет-голосования избирателей применялась при проведении национальных парламентских выборов в 2006 году, затем в 2007 году законодатели отказались от дальнейшего применения технологии интернет-голосования избирателей.
В Португалии при проведении в феврале 2005 года парламентских выборов зарубежным португальским избирателям впервые была предоставлена возможность принять участие в так называемом факультативном интернет-голосовании. В дальнейшем правительство Португалии отказалось от использования технологии интернет-голосования избирателей.
В октябре 2016 года правительство Финляндии приняло решение о возможном применении интернет-голосования в качестве одной из современных цифровых альтернативных технологий традиционному голосованию избирателей (с помощью бумажных избирательных бюллетеней). В декабре 2017 года Рабочая группа Министерства юстиции обнародовала итоговый доклад, в котором отмечалось, что введение процедуры интернет-голосования избирателей возможно, при этом, однако, было отмечено, что технологический уровень развития пока таков, что обеспечить полностью безопасное интернет-голосование избирателей пока не представляется возможным, в том числе с точки зрения обеспечения тайны голосования и одновременно возможности избирателя удостовериться в том, что его электоральный интернет-голос полностью и правильно учтен.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
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